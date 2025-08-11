Este lunes 11 de agosto de 2025, a las 14.45 horas, comenzó la segunda sesión de la tercera reunión paritaria docente del año 2025. El encuentro fue presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto al secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

En representación del Gobierno provincial participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

Por el sector gremial asistieron, en representación de UDAP, la secretaria General, Patricia Quiroga; la asesora Letrada, Mabel Szalankiewicz; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET estuvieron presentes el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA participaron la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.

El encuentro forma parte de la agenda de negociación salarial y condiciones laborales entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes, en el marco de la tercera reunión paritaria del ciclo 2025.