A las 14.30 horas comenzó la primera sesión de la tercera reunión paritaria docente del año 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Esta reunión es de gran importancia, ya que busca definir aspectos clave tanto en el ámbito económico como educativo, que impactan directamente a los trabajadores y a la estructura del sistema educativo. En esta oportunidad, participan destacados funcionarios del Gobierno Provincial, junto con representantes de distintos gremios vinculados a la educación.

Por parte del Gobierno, asisten la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance, y la secretaria de Educación, Mariela Lueje. Además, están presentes el secretario administrativo-financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso, y la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre. También participan los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Adriana Aguirre y Martín Recabarren, y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Sergio Castro.

En cuanto a la representación gremial, UDAP está presente con la secretaria General, Patricia Quiroga, y el asesor Daniel Persichella. Por parte de AMET, asisten el secretario general, Daniel Quiroga, y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, la UDA está representada por la secretaria General, Karina Navarro, el asesor Legal Rubén López, y la secretaria Gremial, Gisella Abrego.

Este encuentro se enmarca en el proceso de diálogo entre los distintos sectores involucrados, con el objetivo de abordar cuestiones relacionadas con las condiciones laborales y la situación económica de los trabajadores de la educación. A lo largo de esta reunión, se espera que ambas partes logren consensos sobre temas cruciales, como las paritarias salariales y las inversiones en el sector educativo. La tercera reunión paritaria del año 2025 representa una oportunidad para avanzar en la construcción de acuerdos que favorezcan a todos los actores involucrados en la educación.