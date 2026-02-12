La Cámara de Diputados vivió un episodio de alta tensión durante la sesión en la que se debatía la baja de la edad de imputabilidad, cuando el legislador Martín Ardohain impulsó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois y lo señaló como instigador de los disturbios registrados en la movilización previa al tratamiento de la reforma laboral.

El reclamo de Ardohain, conocido por algunos como “el primo de Pampita”, apuntó contra la presencia de dirigentes opositores en manifestaciones que, según sostuvo, derivaron en episodios violentos. El diputado calificó como “preocupante y lamentable” el rol de referentes políticos en las protestas y afirmó que la participación de legisladores en hechos ocurridos en la vía pública resulta incompatible con la responsabilidad institucional.

Durante su exposición, señaló que en las movilizaciones se registraron hechos como la quema de bombas molotov y daños materiales. “Las diferencias políticas deben resolverse en este Congreso y no en la calle”, expresó, al tiempo que convocó a los legisladores a defender la institucionalidad y el sistema democrático.

La intervención generó murmullos entre los presentes, principalmente en los bloques opositores. Ardohain sostuvo que lo ocurrido afecta la imagen del Congreso y planteó la necesidad de mantener la separación entre la función parlamentaria y el activismo callejero.

Ante estas acusaciones, Juan Grabois tomó la palabra y rechazó los señalamientos. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, respondió, en referencia a Ardohain. El dirigente social defendió el derecho de los legisladores a acompañar reclamos sociales y lo desafió a presentar una denuncia penal si contaba con pruebas sobre una supuesta instigación a la violencia.

En su intervención, Grabois también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad tras la movilización y denunció que la represión estuvo dirigida contra jóvenes y militantes. Sostuvo que no se detiene a quienes generan incidentes violentos, sino a los manifestantes, lo que profundizó el contrapunto con el oficialismo.

El intercambio provocó nuevas interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara. En ese marco, el legislador vinculó el conflicto con el debate por la reforma laboral y advirtió sobre una posible criminalización de la protesta social. Además, formuló acusaciones sobre supuestos vínculos del oficialismo con el narcotráfico, lo que incrementó la tensión en el recinto y obligó a la autoridad parlamentaria a intervenir para restablecer el orden.

La cuestión de privilegio presentada por Ardohain fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación. El episodio dejó expuestas las diferencias entre los bloques sobre el rol de los representantes en manifestaciones públicas y los límites entre la defensa de los derechos sociales y el respeto al marco institucional.

La sesión se desarrolló en un contexto marcado por la reciente aprobación en el Senado de la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, temas que motivaron la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. El debate continuó en un clima de tensión, con atención sobre el alcance de las denuncias cruzadas entre los legisladores.