La elección en UPCN San Juan ingresó en horas decisivas. Este jueves a las 00 vence el plazo de control y eventual oficialización de las listas que competirán en los comicios del próximo 9 de abril, y tanto el oficialismo como la oposición siguen de cerca cada movimiento en la Junta Electoral.

Luego de 22 años sin competencia interna en las urnas, el proceso adquirió una tensión particular. El oficialismo, que lidera José “Pepe” Villa, y la oposición, encabezada por Alejandro Savoca, mantienen a sus equipos legales monitoreando la revisión de avales y requisitos formales, en una pulseada que se libra dentro de la sede central del gremio que nuclea a unos 25.000 trabajadores estatales en la provincia.

La Junta Electoral es la encargada de verificar que cada lista cumpla con las exigencias estatutarias. Según indicaron fuentes de ambos espacios, el control de los avales se realiza prácticamente en tiempo real, con revisión cruzada de firmas, afiliaciones y condiciones de habilitación para votar y ser parte del padrón válido.

El martes pasado cerró el plazo para la presentación de listas y ese día quedaron anotados dos nóminas en carrera. El oficialismo presentó más de 5.000 avales, mientras que la lista opositora reunió poco más de 1.200. El piso exigido por la normativa interna era de 800 avales, por lo que en términos cuantitativos ambas listas superaron ampliamente el requisito mínimo.

Sin embargo, el eje ahora está puesto en la validación formal de esos avales. La revisión implica constatar que cada firmante sea afiliado activo, que esté en condiciones estatutarias y que no haya duplicaciones u observaciones que puedan derivar en impugnaciones parciales.

El clima en la sede sindical refleja la importancia del momento. Para el oficialismo, la validación de su lista significará ir en busca de una nueva reelección de Villa, quien conduce el gremio desde 1984 y que en 1994 enfrentó a Victor Hugo Flores, siendo la última vez que enfrentó un rival en elecciones internas. Para la oposición, en tanto, la oficialización será el paso clave para concretar una competencia que no se registra desde hace más de dos décadas.

Si ambas listas superan el filtro de la Junta Electoral, los afiliados de UPCN volverán a tener dos opciones en las urnas el 9 de abril, cuando se elija al secretariado que conducirá el gremio por los próximos cuatro años.

En ese escenario, la disputa dejó de ser solo política y pasó a ser también jurídica y reglamentaria. Cada aval cuenta y cada firma puede resultar determinante en una elección que promete marcar un hito en la vida institucional del sindicato estatal más numeroso de San Juan.