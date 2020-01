Gremio pesquero reclamó cambios a cuotificación de capturas y mejor aprovechamiento del recurso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, reclamó hoy "la modificación de la cuotificación o régimen de administración individual transferible de captura", porque ese sistema constituyó "una privatización que provocó la grave crisis del puerto marplatense", y sostuvo que esa situación debería coadyuvar a "un mejor aprovechamiento de recursos para cambiar la realidad social".



El dirigente sindical ratificó la necesidad de que los trabajadores participen en el Consejo Federal Pesquero (CFP) y adelantó que en marzo próximo comenzarán "las negociaciones paritarias con las cámaras Caabpa y Caipa y la de la pesca del langostino".



Frías, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), sostuvo en declaraciones a Radio LU9 Matices del Puerto su "esperanza" de que el nuevo subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, corrija "ciertos errores respecto del recurso y su tratamiento, el alimento y su explotación, en especial para generar más trabajo y producción", puntualizó el dirigente en un comunicado de prensa.



"Tengo expectativas respecto del cambio de rumbo sobre esos temas, más allá de que en su momento el funcionario fue representante de Santa Cruz en el CFP y también cometió errores", señaló el sindicalista, quien reseñó que durante muchos años ese organismo se ocupó de "los intereses particulares de los empresarios y de los permisos de pesca y el tipo de buques, pero no hubo una política certera sobre la explotación del recurso, su aprovechamiento, el cese de su desperdicio y de su desprecio", afirmó.



Frías dijo que las anteriores autoridades del sector solían expresar que "la abundancia de merluza había mejorado", aunque "no explicaron nunca que ello ocurrió porque tuvieron la bendición del surgimiento del langostino y el hecho de que la totalidad de la flota apuntó a su captura y no a otras especies", y remarcó que "la disminución de buques produce que los recursos se desarrollen de forma natural y no por obra de una política" de Estado.



Para el gremialista, no solo el descarte de productos existe sino que la Argentina "está desperdiciando la pesca", y argumentó que algunas determinaciones continúan siendo adoptadas entre "funcionarios y empresarios y, los trabajadores, no pueden participar".



"Los capitanes son un fusible de esas decisiones. La pesca debe ser trasladada a puerto en su totalidad. El capitán cobra por ello y no por lo que captura. Así funciona el sistema, aunque los trabajadores no lo deseen. Son solo parte del sistema", puntualizó Frías.



Para el dirigente, el primer beneficiario del cese del descarte o desperdicio del pescado es el propio Estado, que de esa forma cumpliría las normas internacionales violadas durante tantos años, porque empresarios y trabajadores "son solo instrumentos de la realidad".



"El Estado debe observar las problemáticas económicas y los costos, y definir cómo participa para que cese ese descarte; si se trata de alimento, si se captura, si se procesa de otra manera y si se distribuye en otros sectores que no consumen pescado", concluyó.