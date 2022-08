Los gremios docentes, amparados en la ley y exigiendo que se respete, nuevamente buscan ponerle límites a los autoconvocados. La discusión se viene sosteniendo de hace varios años, pero tuvo su punto caliente en mayo pasado, cuando convocándose por redes sociales, miles de trabajadores de la educación decidieron hacer escuchar su voz salteando a los dirigentes gremiales.

Los autoconvocados reclaman desde ese momento tener voz en las negociaciones salariales e incluso la tuvieron al presentar petitorios en las jornadas interminables de paritarias.

Y por estas horas se reeditó luego que en DIARIO HUARPE una de las representantes de los docentes autoconvocados, Mariela Castillo, manifestara que se está armando un petitorio firmado por trabajadores de todas las instituciones educativas y que tiene como premisa principal que se habilite la opción para que participen en la próxima paritaria.

Ante esto, el más contundente fue el secretario general de UDA, Roberto Rosa, quien afirmó que “hasta que no armen un sindicato como corresponde, no tienen armas legales para reclamar ser parte de una paritaria. Ellos tienen la posibilidad de reclamar en los ámbitos que corresponden y no buscar franquear la ley”.

Esta opinión es compartida por los otros referentes de los trabajadores de educación sindicalizados, al punto tal que Luis Lucero de UDAP expresó de manera vehemente que “existe una ley que establecen quiénes son los miembros paritarios que pueden sentarse a la mesa. De una vez por todas tenemos que cumplir la ley si lo que buscamos es que se respeten nuestros derechos”.

En el mismo sentido, se expresó Daniel Quiroga, de AMET, al referirse sobre el asunto como “un sinsentido, ya que ese petitorio con el que buscan ser parte de las paritarias no respeta la norma que tanto trabajo nos llevó lograr en la provincia”.

Incluso, Quiroga expresó que “no tiene ningún sentido que lo armen porque no van a poder presentarse a la negociación como ellos quieren. No tienen sustento jurídico ni legal para que avance”.

Pérdida de representación

Con un relevamiento exclusivo de este diario, se logró contabilizar la pérdida de afiliados que tuvieron los gremios docentes en los últimos años. Este éxodo queda a las claras el por qué del surgimiento de nuevos ámbitos extraoficiales de parte de los trabajadores de la educación para elevar sus reclamos.

Los datos expresan que poco más del 40% de los docentes no están afiliados a ningún gremio, puntualmente de 22.000 trabajadores activos, sólo 12.900 están sindicalizados.

Fuentes del gremio de UDAP expresaron que tienen 8.300 afiliados, UDA 3.000 y AMET redonde 1.600.