Grindetti dice que "hay espacio" para un "acuerdo" en la ley impositiva, pero con cambios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti consideró hoy que "hay un espacio para llegar a un acuerdo" con el gobernador Axel Kicillof (PJ) para aprobar la reforma impositiva cuestionada por Juntos por el Cambio, aunque adelantó que cuando se envía una iniciativa tributaria o un presupuesto a la Legislatura "no se puede pretender que salga tal como lo mandó".



"Hay espacio como para llegar a un acuerdo porque conceptualmente estamos de acuerdo en la progresividad" afirmó esta mañana Grindetti a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, al referirse a la escala del sistema impositivo.



Al respecto, mencionó que fue "ministro de Hacienda ocho años en la Ciudad con el kirchnerismo como oposición y siempre cerramos ocho presupuestos, bajo el precepto de que uno cuando manda el presupuesto no puede pretender que salga tal como lo mandó sino que es parte de una negociación política y no una negociación que se puede interpretar como espúrea".



"Estamos abiertos al diálogo; tenemos que darle la herramienta al gobernador, también nos debemos a nuestro votantes", insistió el intendente de Juntos por el Cambio ante la consulta de Télam, cuando ingresó a la Casa Rosada para reunirse con un asesor de la Jefatura de Gabinete.



Según Grindetti, Juntos por el Cambio "viene sosteniendo que el porcentaje de 75% es alto y eso afecta a mucha gente".



Por eso, apuntó que "hay que ver una cosa que hay que sostener, que es la progresividad del sistema (tributario), ya que estamos de acuerdo en que tiene que ser progresivo y eso implica que hay que manejar una escala y eso es una cuestión técnica que hay que ir viendo".



En ese sentido, enfatizó que Juntos por el Cambio "está dispuesto" a entablar esa "negociación y abrigó esperanzas de que "tanto en Diputados como en Senadores se pueda llegar a un acuerdo".



Respecto a algunas críticas porque la ex gobernadora María Eugenia Vidal no estuvo al frente de las negociaciones por la ley impositiva, Grindetti pidió: "Déjenla tener vacaciones, trabajó mucho, déjenla tener vacaciones" y, ante la consulta de quién es el líder de Cambiemos en la provincia, respondió: "María Eugenia".