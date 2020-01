Guillermo Francella y Diego Peretti, ahora como ladrones de la historia reciente

Guillermo Francella y Diego Peretti, que en el filme "El robo del siglo" encarnan a Fernando Araujo y a Luis Mario Vitette Sellanes, autores del asalto a la sucursal del Banco Río de Acasusso el 13 de enero de 2006, aseguraron que "el robo fue un evento nacional y la película esta a la altura de toda la repercusión".



En el filme dirigido por Ariel Winograd, y que incluye la participación de Rafael Ferro, Pablo Rago, Luis Luque y Mariano Argento, el autor de películas como "Vino para robar", "Mamá se fue de viaje" y "Permitidos" hace equilibrio entre el episodio entre el policial intenso y el humor, dónde es fundamental la recreación de época.



El robo tuvo lugar en la sucursal bancaria en su horario al público e incluso una toma de rehenes que les permitió acceder a las cajas de seguridad de donde lograron alzarse con más de 15 millones de dólares en valores y joyas, tras lo quisieron por un túnel construido desde un importante desagüe cloacal a 12 metros de profundidad.



"Nosotros en el salón del banco tenemos que hacer una teatralización para que mientras tanto por debajo se pueda ejecutar el robo al banco, en la realidad somos actores que tenemos a la vez que interpretar una teatralización", dijo Diego Peretti acerca de los personajes de esta historia.



A propósito de sacarle partido al histrionismo de los personajes, Peretti recordó que "a los dos los conocí personalmente, y tienen esa característica: Araujo es un porteño mas adaptado a la vida moderna mientras que Bitete es más clásico más chapado a la antigua. El uruguayo vive en San José, cerca de Montevideo, que es mucho más calma que Buenos Aires de dónde es Araujo".



"Fue un proceso muy interesante el de los ensayos el de la búsqueda del tono, por dónde quería transitar la película y el guión nos ayudó mucho, estábamos muy metidos y cuando llegábamos al set teníamos muy claro lo que debíamos hacer", aseguró Francella, que a mediados de años protagonizará la remake teatral de la sitcom "Casados con hijos".



"La película me resultó una bomba algo muy fuerte, una producción dantesca, la inversión que han hecho desde lo interpretativo que me gustó por lo coral y heterogéneo del trabajo de todos, construir un banco, el desagüe... El robo fue un evento policial y la película está a la altura y se convierte en un evento cinematográfico. La película tiene que tener todas las características cinematográficas para que sea un hecho cultural, y es difícil encontrar una película así como proyecto no solamente en la Argentina sino en el mundo entero, por eso hay tantas remakes y tantas de súper héroes, no abundan los buenos textos ni los buenos disparadores", reconoció Francella.



"En el neorrealismo italiano de los años 60, en el cine estadounidense de los 70, nombres como los de Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Marcelo Mastroianni... cualquier película de esas décadas que aparece por televisión me la pongo a ver sin dudarlo ni un segundo. Hay un disparador de hombres básicamente identificables", explicó Peretti.



Para Francella, "ahora hay un cierto vacío, será que quedó la vara muy alta... Espero que mi próxima película sea la más linda, pero no siempre se genera un evento, más allá de que siempre estoy dispuesto a buscar y a generar, pero siempre con una historia que también me ayude, y no no es sencillo encontrar otra basada en un hecho real: esta es la segunda que hago, y después ya veremos qué vendrá".



"Desde lo interpretativo para mí es un desafío tomar por segunda vez un delincuente; a veces me invitan para hacer personajes de la vida real pero no sé si quiero transitar la oscuridad de algunos, pero cuando tengo que hacer cosas duras también me gusta estar, después de 'Animal' vino 'Mi obra maestra', qué fue un masaje al alma", añadió el hincha de Racing



A propósito de la comedia Francella aseguró que ama el género, mientras que Peretti enumeró que "en marzo viene 'La noche mágica', un thriller dramático en el que me toca estar con Natalia Oreiro y dirigido por Gastón Portal, también vengo de 'Inciales SG", que la vio poca gente qué combina varios géneros".



"A mí aquello que me permita acostarme sobre un conflicto y pueda desarrollar un personaje imaginariamente a través de ir transcurriendo ese conflicto me satisface, me entretiene, y si ese conflicto lleva que se muera una persona o que hagamos una fiesta eso es parte del guión, estoy transitando otra cabeza otra mente; siento que cuando olfateo, gracias a esta nariz que tengo siempre descubro los puntos", aseguró Peretti.



Y subrayó que "incluso en el drama: si vos me das cualquier guión yo voy a ser un sabueso de la comedia y un sabueso del drama, debe ser por una cuestión de músculo interno que trato de que cualquier cosa de la vida, que es tan dramática, pasarla más o menos bien. De ahí sale la comedia".