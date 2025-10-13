La Cámara de Diputados de San Juan se ha convertido nuevamente en el epicentro de una áspera disputa política entre el bloque oficialista, que controla la mayoría legislativa, y la oposición, que incluye tanto al justicialismo como al diputado libertario de ADN-LLA. Las acusaciones de bloqueo deliberado alcanzaron un punto álgido con la respuesta del diputado Gustavo Usin, representante del oficialismo, quien lo rechazó y lanzó una dura crítica contra las tácticas de la minoría.

Usín fue enfático en Radio Amanecer al negar que en la Cámara de Diputados esté ocurriendo lo que denunció la diputada Stella Maris Caparros, ni tampoco lo expresado por Fernando Patinella, de ADN-LLA, en el sentido de que se bloquean las discusiones provenientes de esos espacios. Según el legislador, todos los proyectos "tienen el trato correspondiente". No obstante, señaló que la agenda legislativa debe priorizar "cuestiones urgentes" y que es necesario discernir los "momentos legislativos aptos para tratarlos".

El diputado oficialista defendió la operatividad del cuerpo, asegurando que las comisiones "funcionan plenamente". Sin embargo, marcó una diferencia de actitud entre la actual oposición y la que él mismo integró durante la gestión peronista. Usín recordó en aquel contexto, ellos mantuvieron una postura firme, pero respetuosa: "Nosotros como opositores lo respetamos y nunca nos hemos andado llorando por los rincones", lanzó el legislador.

Finalmente, sugirió que la escalada de la polémica tiene un claro tinte electoral, imaginando que la oposición "hace todo esto para ponerle un poquito de pimienta en época electoral", aunque insistió en que la situación en la Cámara de Diputados "va marchando institucionalmente correcta".

La diputada peronista Stella Maris Caparros había declarado que estancaron dos proyectos propios por más de un año y medio como es el reformar las Leyes 533-H (personal docente) y 536-A (Administración Pública Provincial) para extender y mejorar las licencias por maternidad y paternidad en casos de nacimiento prematuro. La diputada peronista vinculó esta inacción directamente a un "bloqueo político impulsado por la mayoría oficialista" que preside las comisiones. Ella percibe que los expedientes de la oposición están siendo “dormidos”, lamentando que los únicos que han avanzado son los de resolución y declaración de interés.

La visión de un bloqueo sistemático fue reforzada por el diputado Fernando Patinella, de ADN-LLA (La Libertad Avanza), quien generó preocupación en el oficialismo al votar en tándem con el bloque peronista en la última sesión. Y, el legislador libertario explicó que su acompañamiento se debió a que oficialismo está "bloqueando el debate de las normas al no permitir que haya despacho de comisiones". Su intención táctica al votar con la oposición fue "contrarrestar eso logrando que el debate se realice en el recinto".

Mientras Usín acusa a la oposición de generar controversia con fines electorales y de "llorar por los rincones" en lugar de respetar los tiempos, las voces opositoras, unidas tácticamente, sostienen que la evidencia —el rechazo al pronto trámite y la parálisis de leyes sociales urgentes— demuestra una parálisis deliberada en las comisiones.