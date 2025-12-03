Como cada diciembre, la empresa Alta Tecnología Alimentaria (ATA) realizó su tradicional cena de fin de año, un encuentro que ya es parte de su identidad y que convocó a más de 180 invitados entre proveedores, colegas, funcionarios, clientes y amigos de distintos ámbitos. El evento, planteado como un cóctel tipo cena, volvió a consolidarse como un espacio abierto, cálido y pensado para disfrutar entre quienes forman parte del crecimiento de la empresa.

La velada realizada en Cepas Argentinas, combinó buena gastronomía con un clima distendido y propuestas artísticas que sorprendieron a los presentes. Entre ellas, un show de violines y música en vivo que acompañó el brindis y dio un marco especial a la celebración. “Todos los años celebramos la culminación del año y brindamos por un futuro mejor. Ese es el espíritu que nos convoca”, expresó Carlos Sola, director de ATA.

Trabajadores, clientes y amigos participaron de la cena. Foto: Gentileza

Durante la noche, la empresa repasó su camino en San Juan, que ya suma 23 años desde su llegada a la provincia. En su discurso, el referente de ATA recordó los primeros pasos “cuando comenzamos en el camino de acceso a Mina Veladero” y cómo esa base inicial se transformó en una trayectoria sólida y de crecimiento sostenido.

180 personas asistieron al encuentro. Foto: Gentileza

ATA destacó también su compromiso con la industria local, el trabajo con proveedores sanjuaninos y el desarrollo de inversiones permanentes. Un ejemplo de ello es la puesta en valor de la planta ubicada en el predio de Cepas Argentinas, donde la firma llevó adelante un proceso integral para montar una moderna planta industrial destinada a la elaboración de alimentos. “Es parte de una apuesta que venimos sosteniendo desde hace años: invertir, generar empleo y aportar valor agregado desde San Juan”, remarcaron.

Año a año, ATA celebra su crecimiento. Foto: Gentileza

Entre conversaciones, música, reconocimientos y agradecimientos, la cena se convirtió en un espacio para fortalecer vínculos y proyectar nuevos desafíos. Con el cierre del año como punto de encuentro, ATA renovó su compromiso de seguir creciendo de la mano de la industria alimentaria y del ecosistema productivo local.

La noche terminó con un brindis colectivo, celebrando el camino recorrido y visualizando un 2026 con más desarrollos, más innovación y nuevas oportunidades para la empresa y toda su red de trabajo.