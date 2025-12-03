No es un secreto que Google puede acceder al micrófono de los teléfonos con sistema Android, captando conversaciones que luego se transforman en datos para personalizar anuncios publicitarios.

En años recientes, muchos usuarios notaron coincidencias sorprendentes entre sus charlas cotidianas y los anuncios que aparecían en páginas web o en correos promocionales. Hoy está confirmado que Google escucha casi de forma continua para obtener información con fines comerciales.

Esta función se activa por defecto en la mayoría de los dispositivos Android, ya que algunos permisos relacionados con el micrófono vienen habilitados automáticamente. Sin embargo, existe la posibilidad de desactivar estos accesos, evitando así que Google registre las conversaciones.

Además, es fundamental prestar atención a las aplicaciones que solicitan permiso para usar el micrófono, especialmente cuando esa función no es esencial para su funcionamiento. Conceder ese acceso sin cuidado puede poner en riesgo la privacidad del usuario.

Para evitar que Google escuche tus conversaciones, el procedimiento básico consiste en revisar y modificar los permisos del micrófono en la configuración del celular. Esto se puede hacer fácilmente desde el menú de ajustes, desactivando el acceso al micrófono para Google y otras aplicaciones no necesarias.

Adoptar estas medidas es clave para proteger la privacidad en un entorno donde los dispositivos inteligentes están cada vez más integrados a la vida cotidiana y la recopilación de datos se vuelve más frecuente.