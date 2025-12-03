La violenta gresca registrada este martes por la mañana en un conventillo de avenida Rawson 571 sur, en Capital, sumó nuevos datos con el avance de la investigación policial y de la UFI Flagrancia. Lo que en un principio había sido denunciado como una simple amenaza escaló rápidamente en un episodio con más de veinte involucrados, un arma de fuego y un arma blanca secuestrada y tres detenidos con antecedentes.

El revolver secuestrado podría estar vinculado a una causa de amenazas que habría protagonizado quien hoy se presenta como víctima.

Todo comenzó cuando una mujer, identificada como Oriana Agüero (24), salió desesperada a la calle pidiendo ayuda. Según su testimonio, un grupo de jóvenes había irrumpido a patadas en la puerta principal del conventillo donde vive y, una vez adentro, amenazaron con un revólver a su pareja, Elías Emilio Rancosi (37). La situación se desbordó en minutos y derivó en una pelea generalizada en la que intervinieron alrededor de veinte personas.

Personal de Comisaría 11°, que circulaba por la zona, escuchó los gritos y asistió a la joven. De inmediato solicitaron apoyo y acudieron móviles del Comando Radioeléctrico Central. Minutos después llegó también personal de Comisaría 3°, que tiene jurisdicción en el lugar, y comunicó el hecho a la unidad fiscal de Flagrancia, que tomó intervención directa.

La UFI Flagrancia Investiga a quien pertenece el arma secuestrada.

Con la zona ya controlada, los efectivos realizaron recorridas y entrevistas entre los presentes y lograron aprehender a tres jóvenes. Uno de ellos llevaba un bolso negro, dentro del cual encontraron un revólver calibre 22 y dos municiones, elemento clave para encuadrar las imputaciones y un arma blanca tipo faca armada con una hoja de cuchillo de gran tamaño, atada a un palo de escoba, al mejor estilo tumbero.

Esta arma también fue secuestrada a uno de los imputados por el delito de amenazas graves.

El origen de la pelea habría sido por el territorio dentro del conventillo, hay quienes aseguran que entre los agresores habría alguno que no quiere abandonar el lugar que sería regenteado por la presunta víctima Rancosi, situación que deberán confirmar los investigadores.

Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Castro (24), domiciliado en el barrio Victorino Ortega de Rawson; Alex Uriel Másman (19), residente en barrio San José, también de Rawson; y Emanuel Trigo (20), con domicilio en las inmediaciones de avenida Libertad y Talacasto, en la zona de Alto de Sierra, Santa Lucía. Los tres quedaron a disposición de la Justicia por amenazas y tenencia de arma de fuego.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, la Policía detectó un dato que agrega tensión al caso: Rancosi quien en este hecho figura como víctima aparece mencionado como imputado en una causa previa por amenazas con arma de fuego. Además, el revolver que los efectivos incautaron este martes podría coincidir con el arma utilizada en aquella investigación, situación que deberá ser confirmada por pericias balísticas.

Fuentes policiales indicaron que tanto los detenidos como el propio denunciante tendrían antecedentes penales, e incluso uno de ellos habría cumplido condena en el Servicio Penitenciario Provincial. Esa línea de investigación abre la posibilidad de que el enfrentamiento esté vinculado a conflictos previos entre los involucrados.

La UFI Flagrancia continuará con las medidas durante las próximas horas para determinar el origen del arma, la motivación de la gresca y la participación concreta de cada uno de los implicados, en un episodio que puso en alerta a los vecinos de una de las zonas más transitadas de Capital.