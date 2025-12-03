El gobierno de Estados Unidos anunció un innovador programa llamado "Cuentas Trump", diseñado para promover el ahorro y la inversión entre niños y adolescentes. Este proyecto permitirá que los menores abran cuentas que funcionarán como fondos de inversión, con el objetivo de generar rendimientos hasta que cumplan 18 años, momento en que podrán disponer del dinero acumulado.

La iniciativa fue presentada por el presidente Donald Trump durante un discurso en la Casa Blanca el martes 2 de diciembre de 2025. En sus palabras, calificó este día como "uno de los más importantes del país para la filantropía" y destacó la colaboración de Michael y Susan Dell, quienes aportaron US$6.250 mil millones para el lanzamiento del programa.

Trump explicó que las "Cuentas Trump" estarán vinculadas a los mercados bursátiles y serán gestionadas por representantes legales de los menores. "En nombre de los niños, se harán inversiones y esperamos que sigan creciendo. Podrán usarse para su beneficio cuando cumplan 18 años", detalló el mandatario.

El programa comenzará a operar el 4 de julio de 2026, fecha simbólica que coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos. Para ese entonces, los Dell donarán aproximadamente US$250 a 25 millones de niños, lo que representa un total de US$6.250 mil millones. Según Trump, esta medida beneficiará especialmente a los niños de clase media, acercándolos al "sueño americano" mediante una participación directa en la prosperidad económica del país.

Además, Trump anunció que el gobierno federal realizará un aporte adicional de US$1.000 para cada recién nacido hasta el año 2028, con la intención de que esos fondos también crezcan hasta la mayoría de edad. "Serán miles de dólares cuando el niño tenga 18 años de edad", aseguró.

Finalmente, el presidente atribuyó la viabilidad del aporte de los Dell al "mayor recorte impositivo en la historia del país", aprobado por la mayoría republicana en el Congreso a principios de 2025, que facilitó esta colaboración privada en favor de las futuras generaciones de estadounidenses.