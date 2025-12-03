El Gobierno está considerando la posibilidad de prolongar por un año más el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un programa diseñado para fomentar proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos. Actualmente, la normativa establece un período inicial de dos años para que las empresas puedan adherirse, con una única opción de prórroga por hasta doce meses.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, explicó que la decisión sobre esta eventual extensión se tomará durante el verano, ya que el plazo vigente concluye en julio de 2026. De aprobarse la prórroga, las compañías contarían con tiempo hasta julio de 2027 para presentar sus iniciativas.

Publicidad

Hasta el momento, el programa ha recibido más de 27 presentaciones formales, y varias empresas continúan trabajando en nuevas propuestas. Según datos del Ministerio de Economía, nueve proyectos ya fueron aprobados y representan un compromiso de inversión aproximado de 24.800 millones de dólares en áreas como energía, minería, siderurgia e infraestructura portuaria.

Proyectos destacados aprobados bajo el régimen:

Vaca Muerta Sur (Consorcio YPF–PAE–Vista–Pampa Energía–Pluspetrol–Chevron–Shell): inversión inicial de 2.486 millones de dólares, ampliable a 3.000 millones, destinada a infraestructura para transporte de crudo en Neuquén y Río Negro.

Producción de GNL en Río Negro (Southern Energy): inversión de 2.900 millones en los primeros diez años y una proyección total de 6.878 millones en 20 años.

Rincón de Litio (Rio Tinto, Salta): inversión de 2.724 millones para ampliar la capacidad de producción anual.

Planta siderúrgica (Sidersa, San Nicolás): inversión de 296 millones para una instalación de aceros largos.

Parque eólico Olavarría (PCR y Acindar): inversión de 255 millones.

Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium, Catamarca): inversión de 217 millones, con exportaciones previstas desde 2029.

Los Azules (McEwen Copper, San Juan): inversión de 2.672 millones para un proyecto cuprífero en desarrollo.

Parque solar “El Quemado” (YPF, Mendoza): inversión de 211 millones de dólares con una capacidad de 305 MW en dos etapas.

Puerto multipropósito (Timbúes, Santa Fe): inversión de 277 millones en infraestructura logística y almacenamiento.

El avance de estas iniciativas refleja el interés creciente en aprovechar el régimen para fomentar inversiones estratégicas en sectores clave de la economía nacional. La definición sobre la extensión del plazo será clave para permitir que más proyectos puedan sumarse y consolidar el desarrollo en estas áreas.