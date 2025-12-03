La pileta de El Almendro Sport se convirtió este martes en un punto de encuentro cargado de alegría, movimiento y celebración. Allí, 60 alumnos y alumnas de los programas Actívate y Adultos Saludables participaron de la muestra anual de natación, un evento que reunió a familiares, amigos, profesores y autoridades para reconocer el trabajo realizado durante todo el año.

El director de Deportes en la Comunidad, Marcelo González, estuvo presente junto al equipo de profesores que acompañó a los grupos durante el ciclo. Desde las gradas, el clima fue de orgullo y emoción: cada participante mostró los avances logrados en los cuatro estilos aprendidos, en una jornada que combinó destreza, diversión y demostraciones pensadas para visibilizar la actividad física sostenida.

La exhibición incluyó ejercicios con flota flota, tablitas y globos, elementos que permitieron desplegar coreografías y técnicas adaptadas a cada nivel. Para muchos de los asistentes, fue la oportunidad de compartir con sus seres queridos un proceso que no solo implica deporte, sino también superación personal y socialización.

Los programas Actívate y Adultos Saludables, coordinados por la Dirección de Deportes en la Comunidad —dependiente de la Subsecretaría de Deporte Social—, son dos iniciativas que promueven la actividad física en jóvenes y adultos de entre 18 y 90 años. Están orientados especialmente a personas de los 19 departamentos que, por distintos motivos, no pueden acceder a clubes o gimnasios privados.

Actívate se ha consolidado como un espacio inclusivo y territorial, donde miles de sanjuaninos encuentran acompañamiento, recreación y una red de vínculos que fortalecen el bienestar físico y emocional. En el caso de Adultos Saludables, el enfoque está puesto en acompañar a las personas mayores en el desafío de mantenerse activas, mejorar su calidad de vida y sumar movimiento a la rutina diaria.