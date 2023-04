Dentro de poco todos los sanjuaninos sabrán que hay un día a la semana en el que podrán tirar a la basura diferentes Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que serán reciclados en los centro de tratamiento con los que cuenta San Juan. Esta nueva política forma parte de un programa provincial que coordina la Secretaria de Ambiente y que busca que la gente tome conciencia de la importancia del reciclaje y que, a su vez, se puedan aprovechar diferentes residuos.

Gabriela Pérez, subsecretaria de Residuos Sólidos y Urbanos, explicó a DIARIO HUARPE que, en el marco del programa Misión Ambiente, San Juan ya firmó convenios con los 19 municipios para que todas las comunas implementen un día a la semana en el que los recolectores de residuos podrán retirar desechos que pueden ser reciclados.

Durante estos días especiales de recolección de los trabajadores de cada municipio podrán retirar plásticos, metales y latas, Papel y cartón o vidrio. "La idea es que cada vecino guarde en su casa estos residuos reciclables y que el día estipulado pueda sacarlos para que se los lleve el recolector", aseguró la funcionaria.

Pérez explicó que estos RSU aptos para el reciclado solo se retirarán ese día y no durante el resto de la semana por lo que si la gente saca este tipo de residuos en un día que no corresponde, los recolectores no se los llevarán.

La subsecretaria explicó que con esto se persiguen diferentes objetivos. En primer lugar, se busca que los materiales reciclables lleguen limpios a las plantas de tratamiento. Es que hasta ahora se trasladan con el resto de la basura, llegan sucios y muchas veces no se pueden volver a utilizar.

Además, se espera que esta medida ayuda a mejorar la seguridad de los trabajadores porque ellos estarán conscientes de que una vez a la semana podrán trasladar metales o vidrios que pueden llegar a ser cortantes y podrán tomar los recaudos necesarios.

Pérez aclaró que además del día de recolección de RSU, cada comuna podrá seguir prestando otros servicios como la recolección de desechos "verdes" o escombros que se podrán seguir realizando de la misma manera en la que se venía trabajando hasta ahora.

Otra de las medidas que se han definido es que se recomendará a los municipios y los usuarios que este tipo de basura se identifique con bolsas de color azul. "Si las comunas quieren podrán entregar bolsitas a sus vecinos", aseveró Pérez.

A esto se suma que todos los municipios deberán iniciar campañas informativas con promotores ambientales que irán por los domicilios de los vecinos para informarles que habrá un días de recolección de RSU y las forma en la que se hará este trabajo.

Por último, Pérez destacó que no solo los usuarios domiciliarios tendrán este servicio, sino que también se puede aplicar es escuelas hospitales, empresas e instituciones. En este caso se instala un contener de color azul que cuenta con los compartimentos para que la gente pueda arrojar los diferentes tipos de residuos.

Las entidades interesadas en acceder a esta alternativa de reciclaje pueden presentar una nota con la que se dará inicio a un expediente en Ambiente. Una vez que el pedido sea procesado, colocarán el contenedor que servirá para recolectar los distintos tipos de residuos.