¿Habrá revancha? Polémico fallo en la increíble pelea entre Volkanovski y Makhachev

En la estelar del UFC 284, Islam Makhachev retuvo la corona del Peso Ligero ante Alexander Volkanovski. El daguestaní derrotó por decisión de los jueces al australiano, quien para muchos fue el ganador realmente. Al término del enorme combate, los dos dialogaron con la prensa y dejaron sus sensaciones. El ganador, asegura ser el mejor del mundo. El perdedor, entiende que las cartas no dictaron lo que realmente sucedió en la jaula.

Luego de retener el título, Islam expresó: "No importa cómo gané hoy. Ahora, no soy solo el campeón, soy el mejor peleador del mundo. Estoy muy feliz. Ahora la gente me llamará no solo campeón, sino el mejor luchador del mundo. Este es mi sueño. No importa cómo gané. Estoy muy feliz. … Ahora, soy el mejor luchador y campeón. Dana, estoy esperando. Llámame".

"Jon Jones es un gran boxeador, por supuesto. Él es el mejor. La última vez, ganó por decisión dividida. Siempre tiene peleas duras. No sé. No creo que después de su pelea, vaya a impresionar a la gente. ¿Por qué soy el mejor en este momento? Porque vencí al mejor luchador del mundo. Por eso creo que me merezco más esto. Si alguien quiere ser el mejor, vengo", cerró Makhachev.

¿Robo en el resultado?

Tras el fallo de los jueces, el propio Alexander Volkanovski le dijo a los medios de prensa: "Acabo de ver la pelea, definitivamente creo que gané 2, 3 y 5. ¡Sorprendido de no haber levantado la mano! ¡Hagamos la revancha, en cualquier lugar, en cualquier momento! Podría haber hecho más, así que seré duro conmigo mismo". Sin dudas, el australiano cree que se llevó la victoria realmente.

Además, el campeón de Peso Pluma de UFC indicó: "Muchas personas probablemente me excluyeron, como, 'Oh, wow'. Pero nunca me excluí. Esperaba ganar, así que estoy decepcionado. Sé que podría haber hecho más, también podría haber capitalizado las cosas antes. Pensé que iba a ser más fuerte, y podría haber hecho más antes. ¿Pero qué es lo que haces? Crédito para él, ¿sí?".