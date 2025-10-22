Continúa la intensa búsqueda en Chubut para dar con Pedro Alberto Kreder, un jubilado de 70 años, y su pareja Juana Inés Morales, quienes fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre, cuando partieron desde su hogar rumbo a Camarones. Desde entonces, no se tienen rastros de ellos y la incertidumbre crece con el paso de los días.

El último registro de la pareja fue a las 9.50 de la mañana en Caleta Córdova, luego de haber pasado por la rotonda de las Rutas 3 y 39 y el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Pese al amplio operativo de búsqueda, que involucra a fuerzas de seguridad, brigadas de rescate y voluntarios con vehículos 4x4, aún no se obtuvieron pistas certeras sobre su paradero.

La camioneta en la que viajaban fue hallada empantanada, con sus pertenencias intactas y sin los teléfonos celulares, lo que hace suponer que intentaron buscar ayuda a pie. Cerca del lugar, los rescatistas encontraron una fogata reciente, lo que reavivó las esperanzas de que la pareja haya sobrevivido en la zona.

En diálogo con una radio local, Gabriela Kreder, hija del jubilado, relató: “No tenemos información nueva, sólo que apareció una fogata cerca del lugar del hallazgo del vehículo. La búsqueda se está ampliando con más perros, más personas, y estamos expectantes esperando cualquier noticia a cada momento”.

Por su parte, su hermana Laura describió la angustiante incertidumbre que atraviesan. “Es todo muy incierto. No sabemos si estuvieron mucho tiempo en la camioneta o cuándo exactamente decidieron abandonarla. Hay un bidón con agua y un pan dentro, pero no sabemos si lo tomaron con ellos. Eso genera mucha incertidumbre”.

El hallazgo de la fogata motivó a las autoridades a reorientar la búsqueda hacia la ruta 1, incorporando perros rastreadores y vehículos todo terreno. Sin embargo, hasta el momento no hay señales precisas que permitan determinar el rumbo de la pareja. “El nuevo punto de búsqueda es alentador, pero seguimos sin tener señales concretas. Estamos muy desorientados, porque la situación es extraña: dos personas casi septuagenarias que desaparecen y no hay rastros de nada”, concluyó Gabriela.

Las tareas de rastrillaje continuarán durante las próximas horas con refuerzos enviados desde distintos puntos de la provincia, mientras la familia mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.