El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico que anticipa un período de calor intenso para la provincia de San Juan durante las próximas 48 horas, acompañado por un progresivo incremento en la inestabilidad atmosférica que podría derivar en actividad tormentosa.

Para la jornada del martes 25 de noviembre de 2025, se prevé un día caracterizado por una marcada amplitud térmica. Las condiciones iniciarán con un cielo algo nublado durante la mañana, evolucionando a un estado mayormente nublado por la tarde y noche. El fenómeno más significativo será el ascenso de la temperatura máxima, la cual alcanzará los 37 grados Celsius durante la tarde. Esta condición estará acompañada por vientos moderados del sector norte y noreste, con velocidades sostenidas entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja a lo largo del día, con un leve incremento hacia la noche, donde se esperan tormentas aisladas con una probabilidad del 10 al 40%.

Publicidad

La situación evolucionará durante el miércoles 26 de noviembre. Si bien la madrugada y la mañana se presentarán mayormente nubladas, la tarde volverá a registrar una temperatura máxima elevada de 37 grados Celsius. El cambio más relevante se manifestará hacia la tarde y noche, con un notable aumento de la inestabilidad. Se pronostican tormentas aisladas por la tarde, que se intensificarán a tormentas generalizadas durante la noche. Este sistema estará asociado a vientos más fuertes, con ráfagas significativas que podrían alcanzar velocidades entre 51 y 59 km/h por la tarde, provenientes del sector suroeste.