Las escuelas comienzan los recuperatorios en la última semana de febrero

El Ministerio de Educación de la provincia de San Juan ha comunicado el cronograma oficial de actividades previas al inicio del ciclo lectivo 2026, dirigido a las instituciones educativas para su organización.

Para el nivel secundario, que iniciará sus clases el miércoles 4 de marzo de 2026 según la Resolución N.º 24565-ME-2025, se han definido períodos específicos para estas evaluaciones. En la Educación Secundaria Orientada y Artística, así como en la Modalidad de Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional, la evaluación de espacios curriculares pendientes para estudiantes libres está programada para los días 19 y 20 de febrero. Posteriormente, la evaluación ante comisión para estudiantes regulares se desarrollará en la semana del 23 al 27 de febrero de 2026.

Publicidad

Por su parte, en la Educación Secundaria Técnica, Agrotécnica y en los Centros de Formación Profesional, el cronograma es similar. Las evaluaciones de espacios curriculares pendientes de acreditación, que incluyen a estudiantes libres y a quienes deban completar su carrera, tendrán lugar el 19 y 20 de febrero. La instancia de evaluación de febrero para estudiantes regulares se llevará a cabo, también, desde el 23 hasta el 27 de febrero.

En el nivel de Educación Primaria, específicamente en la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (Primaria-PROPAA), las fechas para los recuperatorios están igualmente calendarizadas. La toma de evaluaciones libres está fijada para el 20 y 23 de febrero, mientras que la evaluación de estudiantes regulares se concentrará entre el 23 y el 25 de febrero.

Publicidad

El cronograma general establece que, con anterioridad a estas semanas de evaluación, del 13 al 19 de febrero, todas las instituciones de los diferentes niveles y modalidades realizarán reuniones y actividades de planificación institucional para el año próximo. Tras los períodos de evaluación, se procederá con los procesos de matriculación definitiva y, en el caso del nivel secundario, con la reubicación de estudiantes sin escuela asignada, programada entre el 11 y el 13 de marzo.