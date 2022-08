Hidráulica empezó una depuración de su padrón de fincas con derecho a riego que podría mejorar sustancialmente la eficiencia hídrica en la próxima temporada. Es que, a través de relevamientos y un informe que prepara el INTA con imágenes satelitales, buscarán los terrenos que ya no producen para no darles turnos de agua.

Esto fue confirmado a DIARIO HUARPE por Ramiro Cascón, Secretario del Agua de la provincia y quien se encuentra de manera provisoria a cargo del Departamento de Hidráulica. El relevamiento ya está en marcha y podría significar que los productores que están realmente produciendo tengan más y mejores turnos de riego en los próximos meses. Hoy en día hay más de 704.000 hectáreas dentro del registro del departamento, pero no se renuevan estos datos desde hace más de 15 años y todo indica que mucha de esta superficie cambió su finalidad. El pasado verano, productores denunciaron que utilizaban turnos para regar canchas de fútbol, en barrios privados o simplemente se desperdiciaban.

Se trata de una deuda pendiente que tiene la provincia y que provoca porcentajes altos de pérdidas del recurso. Los datos desactualizados que tiene hoy la repartición hacen que se envíen parte de los 35.000 l/s (litros por segundo) que se saca de los diques a terrenos que ya no son fincas, otros que no están cultivando o que lo hacen de forma parcial. Debido a la falta de información, Hidráulica le asigna un turno a estos terrenos que no producen, restando tiempo o caudal a otros que podrían aprovecharlo mejor.

“Estamos haciendo un relevamiento de uso para actualizar los padrones para mejorar el esquema de reparto y poder publicar qué régimen de turnado tiene canal. Si en un canal hay por ejemplo diez usuarios y solo seis están usando, sabiéndolo podemos mejorarle el agua esos que sí están trabajando”, ejemplificó Cascón.

Para lograrlo tienen un trabajo extenso por delante, porque deben recorrer todos los ramos de la provincia y confirmar la información. Por eso utilizarán los datos que aportará el INTA a través de imágenes satelitales, ya que, según el funcionario, no quieren cometer errores. “Es un trabajo de mucho detalle porque no queremos darle menos agua a alguien que la necesita”, se comprometió el secretario del Agua.

Apoyo tecnológico para no derrochar ni una gota

Ramiro Cascón explicó que el inicio del trabajo de relevamiento será en contacto con los mismos productores. “El inspector técnico de cada Junta de Riego nos va a dar un relevamiento que ellos hacen, con la cantidad de usuarios que siguen cultivando”, aclaró. Luego, contrastarán estos datos con lo que aporte el informe a través de imágenes satelitales.

“Son sistemas de información geográfica que superponen capas de información”, agregó. Cruzarán datos de nomenclatura catastral, parcelas, números de cuentas de riego, superficie y cultivo real. Con esto tomarán la decisión de si seguir enviando agua y cuánto realmente necesitará para sostener la producción esa finca.

Con los nuevos datos Hidráulica también sabrá qué tipos de cultivos hay en la provincia, un dato que tampoco tienen en detalle. Con eso se puede avanzar también en ser más eficientes en cuánta agua enviarán a distintas zonas.

Tras la corta más larga en años, el riego empezará el próximo 22 de agosto y durante todo el mes de septiembre se mantendrá. Para esta fecha, adelantó Cascón, no tendrán todo el relevamiento listo, sino que trabajarán por canales donde tengan los datos asegurados.

“Hay situaciones muy dispares porque hay canales donde tenemos la información al día y en otras zonas menos, tenemos que nivelar la información”, explicó el funcionario. Hasta el momento aclaró que han “avanzado bastante”, aunque no tomarán decisiones hasta que no tengan asegurados los datos para no afectar a nadie.

El riego de invierno, con un sistema similar

El relevamiento tiene un precedente, que se hizo durante el riego de invierno. Desde Hidráulica salieron a relevar a chacareros para saber cuántas fincas producen en esta temporada para que no fuera necesario enviar agua a todas los terrenos, cuando solo un porcentaje bajo producía.

Esto permitió ahorrar una gran cantidad de agua durante esta etapa, ya que históricamente para el riego de invierno se enviaba a todos empadronados históricos de Hidráulica. Esto obligaba a sacar agua de los diques. Este invierno, en cambio, lograron completar el riego solo con perforaciones de agua subterránea.

En San Juan hay más de 704.000 hectáreas empadronadas como productivas, pero el último relevamiento de Hidráulica tiene más de 15 años, por lo que parte esta superficie cambió su finalidad.