Detuvieron a dos ladrones por el violento robo a un conductor de Uber en barrio Dorrego
Dos jóvenes fueron aprehendidos por personal policial en el Barrio Dorrego, Capital, en relación con un delito de robo arrebato. Los detenidos han sido identificados como Santiago Exequiel Flores Mercado, de 18 años, y Franco Maximiliano Fernández, de 19 años.
El incidente tuvo como víctima a un conductor de Uber, de apellido Fernández, quien fue abordado por cuatro hombres. Según el relato, los agresores lo golpearon y le sustrajeron un teléfono celular Samsung A24 y una billetera marrón que contenía documentación y dinero.
La aprehensión de Flores Mercado y Fernández se produjo cuando el personal policial los encontró deambulando en el mismo barrio. Al percibir la presencia de los efectivos, ambos emprendieron la huida, lo que llevó a su inmediata detención.
