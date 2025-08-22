Este jueves 21 de agosto de 2025, la sentencia de prisión perpetua contra la investigadora del Conicet, Luciana Bustos, fue impugnada por fiscalía y por la defensa luego de que un tribunal la condenara por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La fiscalía presentó un recurso parcial solicitando la revisión del fallo debido a que, según su visión, se omitió el agravante de la alevosía, mientras que la defensa, representada por los abogados Fabiana Salinas y Néstor Olivera, presentó un pedido de revocación completo con el objetivo de lograr la absolución de la acusada. El tribunal de Impugnación, compuesto por los jueces Eduardo Raed, Benedicto Correa y Juan Carlos Caballero Vidal, será el encargado de resolver los planteos en los próximos días.

El hecho por el que Bustos fue condenada ocurrió en enero de 2024 en la localidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio. La víctima fue Marcelo Amarfil, un profesor de Educación Física y amigo cercano de Bustos. Para los investigadores eran pareja y así lo logró comprobar en el juicio, sumando una agravante. Según la acusación fiscal, el crimen se produjo en el interior de un automóvil durante un encuentro sexual y fue resultado de una acción premeditada. La investigación determinó que Amarfil recibió seis puñaladas y que Bustos habría buscado cloroformo y mandado a afilar el cuchillo con anticipación al suceso.

El juicio, llevado adelante por el tribunal compuesto por los jueces Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón, concluyó el lunes 26 de mayo de 2025 con una sentencia unánime de prisión perpetua para la imputada. Durante el proceso, la defensa argumentó que se trató de un hecho en el cual la acusada actuó en legítima defensa frente a un intento de abuso sexual por parte de Amarfil. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por la Fiscalía, que señaló que no se hallaron rastros biológicos que corroboraran dicha versión.

Luciana Bustos, investigadora y profesora de Historia, permanece detenida desde hace más de un año. El fallo condenatorio se basó en la teoría de que Bustos actuó para ocultar una doble vida, ya que mantenía una relación sentimental con otra mujer. La Fiscalía sostuvo que la relación con Amarfil era esporádica y sin carácter público, lo que habría motivado la planificación del crimen.

En el proceso judicial también se debatió sobre la validez de ciertas pruebas, cuya incorporación fue objetada por la defensa. No obstante, el tribunal de juicio rechazó el planteo de nulidad y avanzó con la sentencia. Ahora será el Tribunal de Impugnación el que deberá definir si se mantiene el fallo original, se incorpora la agravante de alevosía o si se hace lugar al pedido de absolución de la defensa.