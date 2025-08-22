Política > Elecciones de medio término
Abel Chiconi y Cristina Tejada integraron el retrato oficial de candidatos junto a Javier y Karina Milei.
POR REDACCIÓN
Abel Chiconi y Cristina Tejada, candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de San Juan, formaron parte de una producción fotográfica a nivel nacional junto a Javier Milei y Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro estuvieron presentes todos los postulantes a diputados y senadores nacionales del espacio político.
La actividad se desarrolló a cuatro días de la oficialización de las candidaturas, donde Javier Milei posó junto a los 32 representantes que encabezarán las boletas de La Libertad Avanza en todo el país. De ellos, 24 son candidatos en primer término para la Cámara de Diputados y ocho para el Senado. Todos los participantes habían sido previamente confirmados en sus distritos tras el control y validación realizados por Karina Milei, titular nacional del espacio.
En este marco, Abel Chiconi y Cristina Tejada, quienes ocupan el primer y segundo lugar en la lista denominada “Viva la Libertad” por San Juan, se preparan para iniciar formalmente la campaña electoral en la provincia. Además, formarán parte de una jornada de capacitación intensiva a cargo del equipo técnico y de conducción nacional de La Libertad Avanza.
