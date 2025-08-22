El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para la provincia de San Juan, destacando la llegada de un sistema de vientos del sector sur que se manifestará con intensidad durante el día viernes 22 de agosto.

Para la jornada del viernes, se prevé un día ventoso. Durante la mañana, los vientos se presentarán del sector sur con velocidades entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Por la tarde, la intensidad del viento aumentará, rotando al sector suroeste y manteniéndose en un rango de 32 a 41 km/h, con ráfagas de similar intensidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 16°C, con un cielo mayormente nublado durante el día y una probabilidad de precipitación prácticamente nula, que no supera el 10%. Para la noche, se mantendrá el viento del suroeste con velocidades de 32 a 41 km/h, aunque las ráfagas disminuirán, y la temperatura descenderá a alrededor de 10°C.

El sábado 23 de agosto se espera un cambio notable en las condiciones. Los vientos del sur y suroeste perderán intensidad de manera progresiva a lo largo del día. Durante la madrugada, aún se registrarán vientos del suroeste entre 23 y 31 km/h. Para la mañana, rotarán al sur y disminuirán a 13-22 km/h, y para la tarde y la noche, se esperan vientos leves del este, con velocidades entre 7 y 12 km/h. Este cambio irá acompañado de un marcado descenso de la temperatura mínima, que podría alcanzar los 0°C durante la mañana del sábado, para luego llegar a una máxima de 15°C. El cielo estará parcialmente nublado al inicio del día para dar paso a una tarde y noche completamente despejadas.