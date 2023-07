Eduardo Varela, el hombre acusado de estafar a 21 familias con el sueño de la casa propia, propuso devolver el dinero a todas sus víctimas, a cambio de no recibir una pena que lo lleve a la cárcel. Para ello, la unidad fiscal y una jueza le dieron un tiempo prudencial para llevar a cabo todos los trámites pertinentes y concretar la promesa de pago. Sin embargo, el imputado no cumplió con todo el procedimiento y su abogada defensora pidió más tiempo, el que fue concedido por la magistrada.

Los fiscales César Recio y Francisco Micheltorena representan a la UFI Delitos Especiales en este caso. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Esta semana, en Tribunales, hubo una nueva audiencia por este caso que tiene a Varela contra las cuerdas por delitos de estafa en concurso real, exacciones ilegales y falta a los deberes de funcionario público en concurso ideal. La abogada María del Valle Torres, en representación del imputado, relató a la jueza Celia Maldonado que intentaron devolver el dinero a las 21 familias, pero que con algunas no se pudieron contactar o directamente no aceptaron el pago. A pesar de esto, ni la defensa ni Varela dejaron asentado esto por Escribanía, procedimiento que debería hacer ahora para que el denunciado no vaya a juicio y posteriormente a la cárcel.

Eduardo Maximiliano Varela. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Torres solicitó a la jueza cinco días hábiles para concluir con todo, lo que fue aceptado por la magistrada. A raíz de esto, Maldonado ordenó un cuarto intermedio y reanudar la audiencia el próximo jueves 3 de agosto. Si Varela cumple con todos los requisitos, ese día, fiscalía acordará con su defensa un juicio abreviado por la pena de tres años en suspenso y no irá a la cárcel.

Si la situación sigue igual, fuentes judiciales señalaron que los fiscales Francisco Micheltorena y César Recio pedirán cinco años de cárcel, lo que probablemente derivará a que la etapa del proceso concluya en un juicio, ya que el imputado no quiere terminar en el penal de Chimbas. Todo se definirá dentro de seis días.