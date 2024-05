Luego de la llegada de los primeros fríos invernales en San Juan, surgió nuevamente el debate del horario de corrido del comercio. Ante la negativa de los comerciantes de abrir en el horario de corrido de 9 a 18, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan realizó una iniciativa para hacerle frente a las ventas en el invierno. La propuesta se basa en un horario extenderlo de 9 hasta las 21, en el cual cada propietario elegirá qué horario le conviene, hasta el momento el 80% la rechazó.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara, comenzó explicando que el horario de corrido, establecido desde las 9 hasta las 18, es una propuesta del Sindicato Empleado de Comercio (SEC), pero según detalló, no es un horario que garantice buenas ventas. Por tal razón, desde la entidad propusieron un horario extendido que iría desde las 9 hasta las 21 y que cubriría la tarde, momento en el que hay gran flujo de personas en el centro de San Juan. "Dentro del horario, es el propietario del comercio quien decide abrir de acuerdo a lo que le convenga y si está abierto en toda esa franja extendida es porque hay productividad", manifestó.

No obstante y ante la llamativa iniciativa, el 80% de los comerciantes decidió continuar con el horario tradicional, de 9 a 13 y de 17 a 21, aunque existe la posibilidad de modificarlo de 16:30 hasta las 20:30. El 20% que trabaja horario extendido hasta las 21 es el comprendido por los grandes comercios y cadenas que aprovechan "agarrar algo en la siesta", pero muchos de ellos lo hacen en cualquier época del año.

Si bien el horario de corrido funcionó en época de pandemia, incluso hasta el año pasado, diversos rubros como ópticas, casas de respuestos de automotores y grandes comercios trabajaron en horario de corrido hasta las 18. Sin embargo al no funcionar retomaron el anterior, ya que durante la siesta no había una gran cantidad de personas como en la tarde, expresó Marcelo Quiroga de la Cámara de Comerciantes Unidos.

Con respecto a la negativa del horario de corrido de 9 a 18, Vargas comentó que las adversidades que está sufriendo el sector comercial con las ventas, no es un buen momento para considerar "probar" si funciona o no el horario de corrido. Según explicó Vargas, ese horario no le conviene al comerciante, ya que a partir de las 18 comienza a llegar personas al centro. "Es un momento complicado. Hay que afrontar altos costos por los aumentos de sueldo y de los precios de la mercadería y el comerciante no se puede dar el lujo de probar un horario en el que la gente no está acostumbrada a salir", agregó.

Cuáles son los frenos de la implementación del horario de corrido

Desde la Cámara de Interior de Comercios, Marcelo Vargas, expresó que es un tema muy complicado y no solo involucra al comercio. En este sentido, explicó que actualmente no es conveniente porque debería haber también un cambio de hora de otros sectores como la administración pública, de los bancos, entre otros, que ayudaría a que haya un flujo constante de personas en el centro. En tanto, "el comercio no puede abrir de corrido en la siesta y que no haya nadie, ya que debe haber una modificación total en el funcionamiento de la ciudad", aseveró.