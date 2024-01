Luego de confirmarse la noticia del aumento del boleto de colectivo en San Juan a partir del próximo 16 de enero en $200, la posibilidad de que el comercio vuelva a trabajar en horario de corrido, tomó fuerza nuevamente. Esto teniendo en cuenta la economía de los trabajadores y de los consumidores. Sin embargo, ante esta situación, desde las cámaras del sector le dijeron no a este cambio y aseguran que la gente no sale durante la siesta.

Tomando como ejemplo a un empleado de comercio que viaja cuatro veces al día, con un valor del boleto de primera sección, que a partir del 16 de enero costará $200, tiene un gasto mensual de $19.200. Actualmente, un trabajador destina $5.760 de su sueldo mensualmente, en este concepto.

Pese a estos $13.440 extras mensuales que el empleado deberá comenzar a sumar a los gastos para movilizarse a su lugar de trabajo, los referentes de las cámaras de comercio sostienen que el cambio al horario de corrido no se aplicará.

“La gente en verano no sale en la siesta. Recién después de las 18 comienza a asomarse por el centro. Vivimos en una zona roja y las altas temperaturas no colaboran. Tenemos que pensar que para tomar una decisión de cambio, tiene que ser rentable al comercio, es decir que haya ventas”, expresó Marcelo Quiroga, de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan a DIARIO HUARPE.

En la misma línea, Dino Minozzi presidente de la Federación Económica, explicó que el cambio no depende del precio del pasaje, sino del flujo de clientes. “No se trata solo de un pasaje, son muchos factores a tener en cuenta. Los bancos, la administración pública y demás oficinas solo trabajan mediodía. Si hicieran de 9 a 16 como en otras provincias, podría llegar a funcionar, pero por ahora no. En verano es muy difícil, ni hablar”, concluyó.

Sin embargo, destacó que cada comerciante tiene la libertad de trabajar en el horario que crea conveniente.

Desde la Cámara de Comercio de Caucete, aseguraron que en el caso particular del departamento no es una posibilidad a analizar, ya que la clientela se mueve de manera diferente al centro y al Gran San Juan. “El caucetero sale en la mañana o en la tarde. Las distancias son menores, la gente sale en bici o caminando y ni hablar del calor, que en departamentos alejados se siente más. Para nosotros el horario de corrido no es conveniente”, afirmó Luis Agulles.

Sumados a estos argumentos, los referentes detallaron que para el trabajador pagar el boleto de colectivo, sigue siendo conveniente con relación al gasto que deberían desembolsar para almorzar en el lugar y para quienes tengan hijos, el pago a una niñera.

Cabe recordar que la única vez que se aplicó el horario corrido en la provincia fue durante la pandemia, sin embargo, los referentes creen que la adaptación de los sanjuaninos fue por una causa de fuerza mayor y el contexto especial que se vivió durante el 2020.

Qué quiere la gente

Ante esta situación, DIARIO HUARPE inició una encuesta por medio de redes sociales para conocer la opinión de los usuarios del transporte público y qué eligen para sostener la economía del hogar. Durante la primera hora del posteo, del total de los votos, 66% dijo sí al horario de corrido, y el 34%, prefirió mantener el horario habitual de 9 a 13 y de 17 a 21.