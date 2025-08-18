Salud y Bienestar
Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud
Por Mauro Cannizzo 14 de agosto de 2025
Aquí tienes las predicciones para este lunes 18 de agosto según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.
Signo del horóscopo Aries hoy
Tu vida amorosa pinta fatal esta semana, pero te gusta así. Estás muy solicitado... ¡quizás demasiado! Se avecina un triángulo amoroso o una admiración no correspondida. Quizás te sientas tentado a ir a otro sitio o a hacer algo que sabes que no deberías. Ten cuidado con los Géminis, sobre todo con los tramposos. Hagas lo que hagas, piénsalo bien primero y considera las consecuencias. Tendrás que asumir tus errores, ¡pero aun así podría ser divertido cometerlos!
Signo del horóscopo Tauro hoy
Estás listo para una semana de sana moderación, relajación, armonía y paz. Un tiempo maravilloso y gratificante que te revitalizará y revitalizará tu energía espiritual. Últimamente te has sentido un poco agotado o desequilibrado, y estás listo para conectar con las personas, los lugares y las actividades que sabes que revitalizan tu mente y tu alma. No hagas nada extremo ni exigente, no viajes a lugares arriesgados ni te reúnas con personas que te pongan nervioso o que tengan opiniones extravagantes que te impongan. Mantén todo en el carril central; es una semana de control de crucero, justo como te gusta.
Horóscopo Signo Géminis Hoy
Una nueva rutina o ritual de vida llegará a tu vida esta semana, diseñado por ti, para ti. Se trata de vivir bien, sentirte entusiasmado y en control, y aprovechar al máximo cada día. Te ves como una máquina que necesita combustible y mantenimiento, retos y reparaciones. Consigue el equilibrio adecuado y podrás aprovechar al máximo tus energías y talentos. Y cuando todo marcha bien, la vida puede ser ajetreada, plena y mágica. Considera tu combustible, tu estímulo, tu relajación, tu sanación espiritual y tu reflexión, tu entretenimiento, tu ocio y tu compañía. Todos estos elementos te definen. Diseña una vida equilibrada y cohesionada, incluyendo lo mejor de ti.
Signo del horóscopo Cáncer hoy
Tu mejor idea de pasar un buen rato es estar feliz en casa. Sobre todo si tienes tiempo, energía y dinero para invertir en hacer que tu hogar se sienta seguro, acogedor, acogedor y divertido. ¿Quizás sea hora de darte un capricho con algo para la casa que te ha gustado? ¿Quizás para hacer esas reparaciones, el bricolaje o la decoración que has estado pensando en hacer? El tiempo invertido en hacer que tu hogar se sienta bien nunca es desperdiciado. Los efectos se notan a diario, y disfrutas mejorando y realzando el ambiente y la sensación de tu tesoro: ¡tu hogar! Así que sé un Dios/Diosa del hogar esta semana.
Horóscopo Signo Leo Hoy
Últimamente has estado tomando decisiones que han marcado tu trayectoria a largo plazo en una nueva dirección, y esta carta te asegura, al final de la temporada de tu signo, que todo vale la pena y que vas por buen camino. Invierte en tu futuro esta semana, Leo. Mira hacia adelante, piensa en la próxima década y piensa en cómo quieres vivir, qué es importante, qué ocurrirá definitivamente y qué te gustaría que ocurriera. Convierte todo esto en una lista de deseos, una estrategia y un plan en el que puedas trabajar a diario para construir el futuro que anhelas alcanzar.
Horóscopo Signo Virgo Hoy
Antes de que comience la temporada de tu signo zodiacal y tus rasgos naturales se intensifiquen, sé como un Leo esta semana. Juega, diviértete, baila, presume un poco, causa drama, enamórate, viaja, explora y exige más atención. Ser diferente a tu yo habitual provocará reacciones interesantes y despertará energías y oportunidades. ¡Es un truco divertido! El Siete de Copas te invita a imaginar una versión de ti mismo/a y a ponerla a prueba esta semana. Imaginar que eres un personaje imaginario (en tu interior) puede ayudarte a decir cosas que normalmente reprimirías, a ir a lugares que dudarías en pisar y a ser un poco más libre en la vida. Inténtalo.
Signo del horóscopo Libra hoy
La vida es mejor de lo que crees ahora mismo, Libra. El Cuatro de Copas puede indicar una fase de aburrimiento o malestar respecto a tus oportunidades, quizá por mirar a los demás y envidiar su éxito o su vida aparentemente fácil. Enfréntete a tu maravillosa vida; enumera las ventajas, los éxitos, los apoyos, los dones y los talentos que ya posees y a los que puedes acceder. Es fácil olvidar nuestras fortalezas y privilegios, ¡pero también es fácil recordarlos! Esto encenderá una llama de gratitud que atraerá más diversión, amor y oportunidades esta semana, así que arde con fuerza.
Horóscopo Signo Escorpio Hoy
Hay algunas cosas que estás deseando dejar atrás en la temporada de Leo antes de entrar en Virgo. Cosas que han sido falsas o se han desvanecido durante mucho tiempo, al menos seis meses, y has estado esperando el momento adecuado para una salida tranquila y sin complicaciones. ¡Ese momento es esta semana! Aprovecha la oportunidad y sal de ahí. Será mucho más fácil de lo que crees y te irá mucho mejor de lo que te atreves a esperar, simplemente porque es el momento adecuado. Hazte un gran favor y suelta ese peso muerto.
Horóscopo Signo Sagitario Hoy
¡El último suspiro de la temporada de Leo te pide que rugas! Necesitas alzar la voz y oponerte a algo que ha sido injusto o poco ético. Otros lo han aceptado, pero eres el último en pie que realmente puede desafiar este nuevo statu quo. Expresa tus sentimientos, enumera las injusticias, retoma la postura, insiste, sé persuasivo. Eres asertivo y contundente cuando te defienden. También eres encantador y cálido, así que usa eso también con frecuencia y podrías marcar una gran diferencia en el resultado de las cosas.
Signo del horóscopo Capricornio hoy
Estás en un estado de ánimo contemplativo porque tu Sacerdotisa interior tiene sabiduría, perspectivas e ideas para compartir, y su presencia requiere paz, tranquilidad y calma. Invierte en meditación, ensoñación, visualización, largas caminatas, pasatiempos conscientes, música clásica o paseos meditativos guiados. La gente podría pensar que estás descansando, y lo estás, pero esto es una introspección activa. Estás aprovechando los aprendizajes del año pasado, y todos están listos para fluir e iluminar tu camino.
Horóscopo Signo Acuario Hoy
Ponte un reto al final de la temporada de tu signo hermano Leo. Leo es competitivo, y tú también. De hecho, tu apariencia relajada oculta la intensidad con la que juegas cuando quieres ganar. ¿Qué importa ahora mismo? ¿Puedes gamificarlo, convertirlo en un objetivo, crear un reto o un concurso? Hacerlo te permitirá poner ese esfuerzo extra que hará que esta conquista sea aún más rápida, fácil y gratificante. ¡Juega para ganar esta semana!
Horóscopo Signo Piscis Hoy
Algo hermoso y querido llegará a tu vida esta semana, ya sea un bebé, una mascota, un nuevo amor o un buen amigo. Mantente atento a los signos de Agua (Piscis, Cáncer, Escorpio) y a las caras nuevas. Incluso podría presentarse como un nuevo puesto o un proyecto creativo.
