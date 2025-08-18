Cerrado el plazo de presentación de la lista de candidatos que determinó la Dirección Nacional Electoral, serán 10 los frentes y partidos que en San Juan buscarán imponerse el próximo 26 de octubre, en la que se ponen en juego tres bancas en Diputados para el próximo periodo.

A continuación, todos los candidatos de cada uno de los frentes electorales de San Juan:

Frente Por San Juan

Orrego junto a Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo.

El frente oficialista Por San Juan determinó que Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo sean los tres candidatos titulares de la boleta para candidatos a diputados nacionales. Los suplentes serán María Eva Acosta, Carlos Jaime y María de los Ángeles Moreno.

Fuerza San Juan

Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo.

Tras intensas negociaciones que generaron que el giosjimo pegara un portazo y se escindiera del armado, el peronismo determinó que quien lidere la lista del frente Fuerza San Juan sea Cristian Andino. Lo secundarán Romina Rosas y Fabián Gramajo. Como suplente quedaron Edith Liquitay, Gabriel Castro y Rosana Rubiño.

La Libertad Avanza San Juan

De derecha a izquierda, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani.

Con la particularidad de que no formó frente con otros partidos, el mileismo de San Juan determinó que los candidatos de la lista Viva la Libertad sean Abel Chiconi, Cristina Tejada Heredia y Juan Sancassani. Como suplentes quedaron Silvina Tomeo, Alexis Robles y Estefanía del Rosario Fernández.

Provincias Unidas

Emilio Baistrocchi, Paola Díaz y Pedro Rodríguez.

El frente federal de Provincias Unidas tendrá a Emilio Baistrocchi al frente de la boleta, en el segundo lugar de la lista, se encuentra Paola Díaz, una docente, y el tercer lugar lo ocupará Pedro Rodríguez, un comisario mayor retirado. Como primera suplente se presentó a Silvia Guevara, licenciada en Trabajo Social; Martín Vega Sánchez, quien formó parte del equipo de Baistrocchi y Natalia Castro, una docente y licenciada en Ciencias de la Educación.

Ideas de la Libertad

Gastón Briozzo.

El sello Ideas de la Libertad, que formó parte del frente con LLA en el 2023, definió que Gastón Briozzo encabece la lista junto a Nancy Mingolla y Raúl Moreno. Como suplentes quedaron inscriptos Abigail Castro, Gonzalo Medina y María Josefina Place.

Cruzada Renovadora

Alfredo Avelín Nollens.

Alfredo Avelín Nollens confirmó que encabezará la boleta del partido para las legislativas de octubre. La nómina de candidatos titulares se completa con Carmen Chimino y Alejandro Gómez, mientras que los suplentes serán Rosa Ana Aguirre, José Marcelo Pereyra Cuevas y Laura de Sisterna.

Partido Libertario

Yolanda Agüero.

Los primeros en confirmar candidaturas fueron los del Partido Libertario. La presidenta del primer partido libertario que obtuvo personería en el país, Yolanda Agüero, será la cabeza de lista. Mientras tanto, la nómina se completa con Manuel Alejandro Galdeano, empresario vinculado al sector del transporte y el turismo, y Nancy Bárbara Illanes, docente identificada con el ámbito de la educación pública.

Evolución Liberal

Sergio Vallejos.

En una conferencia de prensa, Sergio Vallejos encabezará la lista y lo acompañarán Noelia Herrera y Héctor Bastías.

Igualar

Marcelo Arancibia.

Luego de negociar con distintos espacios, el GEN que encabeza Marcelo Arancibia decidió ir en el espacio Igualar acompañado por Cecilia Ruarte, dirigente de Igualar y Adrián Galaverna, también del GEN.

Frente Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Cristian Jurado, Gloria Cimino y Lucas Casciaro.

La lista estará encabezada por el dirigente del MST y excandidato a gobernador, Cristian Jurado, acompañado por Gloria Cimino, Izquierda Socialista, y Lucas Casciaro, Partido Obrero. Los suplentes son Laura Fernández, MST, Mauricio Núñez del PTS y Melina Barbieri de la Izquierda Socialista.