La causa judicial por la caída de una adolescente en una tirolesa en Rivadavia quedó en suspenso luego de un conflicto de interpretación entre jueces. La imputación contra el dueño del parador Parque del Sol, Aventura y Trekking no avanzó debido a la decisión del juez Federico Rodríguez, quien se apartó del legajo argumentando que años atrás había compartido estudio jurídico con el abogado defensor Marcelo Fernández.

Rodríguez sostuvo que no correspondía que interviniera en el expediente por esa relación profesional del pasado. Aunque el propio abogado Fernández consideró que no existía incompatibilidad, el juez mantuvo su postura. La jueza Carolina Parra, quien debía continuar con la causa, rechazó la inhibición de Rodríguez y explicó que la decisión se basaba en una errónea interpretación del Código Procesal Penal, ya que el apartamiento solo procede en caso de amistad o vínculo directo con el acusado. Ante la diferencia de criterios, la definición quedó en manos de un juez de impugnación.

No es la primera vez que Rodríguez se aparta de una causa a raíz del mismo motivo. A principio de julio de 2025 se apartó de la conocida causa de los tres policías de la Comisaría 6º, acusados de apremios ilegales, al ver que el doctor Fernández era el defensor particular de los uniformados.

Parra y Rodríguez, al momento de integrar un tribunal. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales tiene previsto imputar al empresario Luis Fernando Tanoni, responsable de explotar el parador, por el delito de lesiones culposas. El fiscal Iván Grassi solicitó que se fije la audiencia de formalización, la que se dio la semana pasada, pero no llegó a concluir y la imputación contra el presunto responsable de las lesiones de una menor deberá esperar.

El hecho ocurrió el domingo 27 de abril de 2025 en Ruta 60, aguas abajo de la Presa Quebrada de Ullum, cuando una adolescente de 15 años cayó desde una altura de casi ocho metros tras lanzarse en una tirolesa de 160 metros. La joven estaba junto a su padre y dos hermanos menores y resultó con lesiones graves, entre ellas fractura en una pierna y un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó 40 días de incapacidad según la médica legista Belén Opaso.

Las pericias realizadas por Bomberos y la División Siniestros revelaron que los elementos de seguridad no estaban en condiciones. La polea carecía de homologación, la mosqueta no estaba correctamente asegurada, el cable acerado no contaba con línea de seguridad y los materiales presentaban un notable desgaste. Además, el permiso de habilitación de Bomberos del parador estaba vencido al momento del hecho, según confirmaron fuentes judiciales.

El lugar de donde cayó la adolescente. Foto gentileza.

El parador, habilitado para turismo, deportes y recreación bajo la órbita de la Dirección de Recursos Energéticos, era explotado por Tanoni. La fiscalía sostiene que actuó con negligencia al no garantizar las condiciones de seguridad requeridas y buscará avanzar con la imputación una vez que se resuelva el conflicto judicial planteado entre los magistrados.