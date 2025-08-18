El Frente Fuerza San Juan, espacio que integra el peronismo sanjuanino, oficializó a sus candidatos: Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo. En este contexto, el tres veces gobernador y actual referente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, celebró la conformación de la lista que competirá bajo en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Celebramos el armado de nuestra fuerza política”, afirmó Gioja en redes, destacando la unidad y el trabajo interno que culminaron en la presentación de una lista competitiva para los comicios del próximo 26 de octubre.

Publicidad

Gioja comenzó su posteo con una típica frase del peronismo: "'Primero la Patria, segundo el movimiento y por último las mujeres y los hombres'. Ese es nuestro norte, y por eso no bajamos ninguna bandera".

"Frente al ajuste cruel de Milei y con el convencimiento de que el camino y el deber que tenemos como peronistas es mantenernos firmes y de pie en defensa de nuestra Patria, seguiremos trabajando con cabeza, corazón y coraje", continuó Gioja y agregó a modo de cierre: "Hoy más que nunca celebramos el armado de nuestra fuerza política en todos los distritos del país".

El armado de la lista, que buscará renovar las tres bancas que la provincia pone en juego en la Cámara de Diputados de la Nación, fue el resultado de intensas negociaciones internas dentro del peronismo local. La "pulseada política" entre el uñaquismo y el giojismo culminó en la presentación de una nómina que, si bien responde a una estrategia de consenso, no estuvo exenta de tensiones.

Publicidad

La lista oficial de Fuerza San Juan está encabezada por Cristian Andino, una figura central del uñaquismo y con una fuerte impronta territorial desde su labor en el municipalismo. Le siguen Romina Rosas, quien ocupa el segundo lugar, y Fabián Gramajo se ubicó en el tercer puesto. Un comunicado previo del espacio San Juan Te Quiero, al que pertenece Gramajo, había manifestado su desacuerdo con la posición de Andino como cabeza de lista, lo que resalta la complejidad de las negociaciones internas.

La lista se completa con los candidatos suplentes Edith Liquitay, Gabriel Castro y Rosana Rubiño. La presencia de estas figuras busca reflejar un balance entre la experiencia política y la renovación de cuadros, con el objetivo de potenciar la representación territorial del peronismo en el Congreso.

Publicidad

Con esta conformación, el Partido Justicialista de San Juan busca consolidarse de cara a las elecciones legislativas, presentando una propuesta que, a pesar de las diferencias internas que existieron. La competencia electoral en los próximos meses promete ser intensa, y el peronismo sanjuanino buscará mantener su representación en el ámbito nacional.