Horóscopo de hoy, lunes 8 de abril: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 8 de abril según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

A medida que el eclipse proyecta su sombra, trae consigo un momento de profunda introspección y ajuste de cuentas emocional. Este período puede parecer una sacudida cósmica, que lo insta a confrontar y sanar los dolores y decepciones que han persistido en su espíritu. Es un momento para reconocer las heridas, integrar las lecciones aprendidas y encontrar la fuerza para seguir adelante con gracia. Se recomiendan encarecidamente prácticas que le permitan profundizar su conciencia, como la meditación, llevar un diario y caminar en la naturaleza.

Signo del horóscopo Tauro hoy

¡Brindemos por la vida y toda la locura y el caos que la acompaña! Estás en un buen lugar, Tauro, y sientes que las cosas finalmente se están alineando para ti. ¡Continúa contando tus bendiciones mientras das gracias por lo que es y por lo que está por venir! Sintonizar tu frecuencia de radio interna con una actitud de gratitud hará que reciban bendiciones por docenas, ¡hermoso! Como tal, es posible que también tengas ganas de cuidarte y darte un capricho esta semana. Así que tómate un tiempo para el ocio y el placer. Tómate un tiempo para los rituales sagrados de cuidado personal que elevan tus vibraciones *y* despiertan el canto de tu alma.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Géminis, ¿alguna vez te has encontrado navegando por tu feed y sintiendo que lo más destacado de todos es un éxito de taquilla y el tuyo es una película más independiente con un presupuesto ajustado? Esta semana, es posible que sienta que ha atravesado una mala racha, dado que las pérdidas y los finales pueden ser un tema para usted durante la temporada de eclipses. Si esto es cierto en tu caso, date permiso para llorar lo que hay que llorar. Pero, si realmente quieres moverte como dices, no romantices lo que se fue, hermosa. Si hay algo que tu yo superior quiere que sepas ahora mismo bajo la influencia de esta luna nueva y eclipse, es que aquello para lo que estás haciendo espacio es mucho más magnífico que lo que estás dejando atrás.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

¡Lo entendemos, Cáncer! Mirar esa lista de tareas pendientes es suficiente para provocar ansiedad. Entonces, tómate un momento. Tómate un momento para priorizar lo que es realmente importante, lo que merece tu atención. Comience el día identificando sus tres prioridades principales: piense en tres objetivos alcanzables que lo harán sentir como un jefe cuando los cumpla. Y bueno, ahora hay una aplicación para casi todo, desde organizar tus tareas hasta recordarte que debes beber agua. ¡Recuerda mantenerte sexy e hidratada durante todo el proceso!

Horóscopo Signo Leo Hoy

¿Y si dijéramos que el Universo *siempre* está conspirando a tu favor? ¿Qué pasaría si dijéramos que todo está siendo planeado con precisión y que todo está siendo orquestado de una manera que apoye su mayor y mayor bien? En lugar de jugar al juego de la culpa, haga un esfuerzo consciente para cambiar sus creencias internas. Es hora de empezar a mirar al Universo como tu aliado, en lugar de como un enemigo. Es hora de establecer tus intenciones con claridad, tomar medidas inspiradas y confiar en que las fuerzas te encontrarán a medio camino. ¡Hay tanta magia que aún tienes que ver, tocar, saborear y sentir debajo de tu piel!

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Todo (y queremos decir *todo*) está funcionando a tu favor en este momento. Estás creciendo, estás evolucionando y estás atrayendo oportunidades lucrativas que te permitirán cumplir tu propósito sagrado y traer más abundancia a tu vida. ¡Así que date permiso para brillar, Virgo! Date permiso para superar tus propios límites, aprovechar tu potencial creativo e inspirar cambios a nivel colectivo. Escuchado en la conferencia cósmica: ¡no viniste aquí para hacer las cosas pequeñas! Viniste aquí para liberar tu alto potencial y vivir tu vida más amplia.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Seamos realistas por un momento, Libra: ¿quién te detiene aquí: una fuerza externa o tus propias limitaciones? Hemos dicho esto antes y lo diremos nuevamente: estás aquí porque debes estar aquí; porque cada molécula del universo conspiró para que tú estuvieras aquí. Deja de dudar de ti mismo o de tu magia, Libra. A medida que entramos en el portal de la luna nueva y el eclipse en Aries, estás siendo llamado a deshacerte de ese manto de invisibilidad, de una vez por todas, ¡y ser el centro de atención al que perteneces!

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Escorpio, esta semana se desarrolla como una página de una historia de amor nostálgica, donde los recuerdos del pasado se mezclan con la dulzura del momento para evocar una narrativa cautivadora. Es posible que se encuentre recordando más de lo habitual, sumergiéndose profundamente en el conjunto de experiencias y conexiones compartidas que han resistido la prueba del tiempo. Y en medio de este viaje reflexivo, parpadea una chispa de reconocimiento: ¿podría haber algo más en una amistad o una conexión dentro de su círculo? Date permiso para explorar con el conocimiento interior de que la vulnerabilidad es una fortaleza.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Esta semana puede parecer que accidentalmente dejaste abierto tu equipaje emocional y ahora todo está derramado por el suelo. Esta es la cuestión, Sagitario: tu resistencia sólo hará que seguir adelante sea más difícil. Entonces, tómate un momento para recordar que el universo es tu mejor amigo, quien está orquestando esta limpieza y purga para que realmente puedas alinearte con tu mejor vida. Mensaje del diario: ¿cómo y dónde debo aflojar el agarre? Haz una pausa, respira y vuelve la mirada hacia adentro.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

¡Lo entendemos, Capricornio! Los sentimientos pueden ser una verdadera distracción cuando estás en modo jefe, intentando dominar el mundo. Pero, ¿hasta cuándo vas a jugar al escondite con tus propias emociones, preciosa? Esta semana, te guiarán para que cedas ante el reflujo, el flujo y todo lo demás. ¡Algo nos dice que es probable que descubras un tesoro escondido dentro de la dinámica de tu relación! Por supuesto, eso no significa que el amor propio vaya a pasar de moda alguna vez, hermosa. Palabra para los sabios: escríbete una carta de amor y séllala con un beso o selecciona una lista de reproducción que haga que tu corazón cante a medida que avanza el día.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Hoy, es posible que te encuentres reflexionando sobre relaciones pasadas, conexiones perdidas o contratiempos personales. Si bien esta puede ser una experiencia sombría, también es una oportunidad invaluable para crecer y comprender más profundamente. El eclipse sirve como recordatorio de que incluso en momentos de tristeza existe un potencial de transformación y renovación. Al navegar por estas aguas emocionales, considere adoptar prácticas que apoyen su viaje de curación. Llevar un diario, meditar o buscar el apoyo de un terapeuta o sanador de confianza puede proporcionar salidas saludables para que surjan sus sentimientos y conocimientos. Permítase el espacio y la amabilidad que le ofrecería a un querido amigo en su momento de necesidad.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

¡Hola y bienvenido a tu propio episodio de "Love Is In The Air"! ¡Así es, Piscis! Tienes a Cupido a tu lado *toda* esta semana y está de humor para hacer magia y travesuras. Los neptunianos solteros pueden verse envueltos en una conversación inesperada que parece escrita personalmente por las estrellas. Para aquellos que ya protagonizan una comedia romántica, ahora es el momento de profundizar esos vínculos: piensen menos en Netflix y en conversaciones tranquilas y más sinceras. y sueños compartidos. La mejor parte: ¡no hay *nada* que no puedas compartir con ellos en este momento!