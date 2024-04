La demora en la resolución de la cuenta 2022 de la Municipalidad de Capital y los cambios de funcionarios para el análisis del 2023, genera suspicacia entre los ex colaboradores de la gestión que encabezó Emilio Baistrocchi respecto al Tribunal de Cuentas. Incluso advierten que esto sucede porque Sergio Uñac, por intermedio de Pablo García Nieto y Juan Flores, frena el normal funcionamiento del trámite como consecuencia de las críticas que elevó el ex intendente capitalino. Ante esto, el vocal del organismo, Daniel Pérez Celedón, indicó que “los cambios de fiscales y auditores los propuse con el objetivo de oxigenar los equipos, no hay otra razón detrás de esta decisión”.

La respuesta del vocal del Tribunal de Cuentas se da luego que se pusiera el acento sobre la demora de la aprobación final de la cuenta del 2022 de Capital, a pesar de haber pasado la revisión del auditor y del fiscal, faltando solamente la firma de los vocales. Además, el cambio de funcionarios históricos, como es el corrimiento de la fiscal Liliana Zorrilla, quien se encargó durante 20 años de Capital, por María Inés Coll.

Ante esto, Pérez Celedón dijo que “yo propuse que se cambien los auditores y fiscales el año pasado, pero finalmente no se hizo debido a la proximidad del cambio de gestiones que podía complicar todo. Por esto, con las nuevas autoridades volví a proponerlo y recibí el apoyo de todos, incluso de Enrique Conti que también es vocal, pero por iniciativa del oficialismo provincial”. Además, dijo que “con esto buscamos oxigenar los equipos que en muchos casos llevaban décadas con los mismos municipios”.

De este modo, el vocal busca dar explicaciones y tirar por tierra el interrogante planteado respecto a que las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas reciben órdenes de Sergio Uñac para dirimir la interna del Partido Justicialista y ponerle un freno a Emilio Baistrocchi, esto ante sus críticas frecuentes hacia el pocitano.

Incluso entre los intendentes peronistas cada vez suena más fuerte que el ex gobernador utiliza al organismo contralor para “controlarlos” y evitar que las diferencias que existen a nivel subterráneo comiencen a salir a la superficie, generando ruido en pleno proceso electoral del partido.

Incluso algunos expresan que Uñac comenzó a utilizar prácticas de la “vieja política” en la que busca que nadie se salga de la línea que encabeza y que para ello aplica la lógica de “premios” o “látigo” para los que intentan “sacar los pies del plato”.