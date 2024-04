En el Congreso de la Nación, puntualmente en la Cámara de Diputados, se está debatiendo la Ley Bases propuesta por el Gobierno de Javier Milei. Uno de los ítems que la componen es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Dicha propuesta recibió el apoyo de la empresa minera Barrick, que explota la mina Veladero en San Juan, al decir que "es muy positiva para la industria". Ante esto, desde la Izquierda en la provincia, su referente, Cristian Jurado, criticó la medida mileista que beneficiará a las firmas de grandes capitales: "Este tipo de medidas va a destruir la producción nacional".

En diálogo con DIARIO HUARPE, Jurado, ex candidato a gobernador de la provincia, apuntó contra la gestión de Javier Milei y la Ley Bases que se está debatiendo en la Cámara Baja. "Es una ley que hay que anularla completamente", aseveró y agregó que, "tenemos la misma postura que para la Ley Ómnibus, no hay artículos que son favorables, de uno sí y otro no, hay que votar no al conjunto. Es un encadenado de medidas que van todas juntas y van contra los trabajadores, la producción nacional, la producción propia del país".

Publicidad

Consultado sobre la medida del RIGI que recibió el apoyo de distintas cámaras y empresas, como por ejemplo Barrick, aseguró que "va en contra de la producción nacional para nosotros. Este tipo de medidas va a destruir la producción".

"Ahora van a facilitar con exenciones impositivas a los grandes grupos económicos, entonces es más entrega a las empresas extranjeras, los grandes grupos. Es más entrega de beneficios en contra del productor y la producción nacional", agregó Jurado.

En este sentido, apuntó a la minería: "Esto de 'si crece la megaminería, crece la economía en la provincia' ya vimos que no es así, ya pasaron 20 años de que crecía la minería, pero los salarios son de pobreza total". A lo que comentó que "el paquete fiscal propone menos impuestos a los grandes sectores de la economía".

Por último, destacó que en este martes desde la Izquierda participarán de una movilización en San Juan "poniendo el cuerpo" para marcar el rechazo a la Ley Bases de Milei.