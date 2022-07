Horóscopo del viernes 1 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este viernes 1 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Aries, el día está lleno de oportunidades. Incluso en medio de las luchas, es bueno tomarse un momento para respirar y permitirse sentir el momento. Puede ser difícil comprender lo rápido que está pasando este año, pero hay bendiciones y muchas cosas maravillosas que se abren para ti. ¿Por qué? Porque el universo quiere ser generoso contigo.

Publicidad

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Tauro, si necesitas un consejo, un mentor puede aparecer en tu vida de forma inesperada. Hay tantas buenas personas que quieren ayudar y compartir su sabiduría y experiencias de vida. A medida que te entregas abiertamente de manera caritativa, otros te lo devolverán a cambio. Sí, es difícil conocer buenas personas, pero cuando tu mente está abierta y optimista, las compuertas comienzan a abrirse.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Géminis, amas la música y la felicidad que una canción puede traer incluso cuando estás ocupado y tienes muchas cosas que hacer. Hoy, escuchar tu lista de reproducción favorita o dejar que la música te inspire a mantenerte ocupado y productivo es una forma maravillosa de aprovechar la energía de la Luna en Leo.

Publicidad

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Cáncer, una factura inesperada este mes puede haber agotado su cuenta de ahorros, pero algo regresa para devolverle lo que perdió. Puede encontrar una oportunidad de ganar dinero o una forma de recuperar sus pérdidas financieras, ya sea mediante un reembolso que le llegue o algún tipo de regalo que le llegue esta semana.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Leo, llega un punto en el que terminas de trabajar en tu curación y puedes salir y vivir la vida como si todo lo que necesitas estuviera funcionando de la manera que querías. Hoy, celebre sus grandes victorias y sus logros. No se permita preocuparse demasiado por lo que hizo mal en el pasado. Las cosas te están saliendo bien en el futuro, y eso es lo más importante.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Virgo, el descanso es muy importante, y cuando sientes que estás cansado, necesitas recargar tu mente, corazón y cuerpo. Es posible que tenga que pedirle a alguien que saque de su plato algunas de las cosas que tiene en marcha. Hay momentos en los que solo tienes que decir que eres humano y no puedes hacerlo todo.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Libra, cree en ti. Puede que no sientas que eres un líder, pero eso no significa que no lo seas. Te preocupas por la gente. Sabes cómo dar un paso atrás y ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Puedes ser una gran persona con un corazón de servicio que acompaña y ayuda a otros a ser lo mejor de sí mismos también. Hoy, toma la iniciativa y siéntete bien con la oportunidad.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, los milagros suceden todos los días, y cuando te encuentres sin palabras o sin dirección, libera el problema al universo. Hay un propósito en tu vida y, a veces, solo tienes que dejarte llevar y permitir que el camino se abra delante de ti. Todo lo que necesitas hacer es estar listo y estar dispuesto.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Sagitario, hay algo maravilloso en la verdad que, para ti, es dulce, amable y amorosa. No te importa ser tan audaz y honesto porque sabes que cuando lo eres, tus palabras tienen mucho valor. Hoy, cuando compartas de corazón, sé amable al respecto, pero no suavices tu honestidad en nombre de la bondad. Sé dulce pero también sé amable con lo que es real.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, tu creencia en algo puede parecerte extraña en este momento. Una parte de ti puede estar pasando por una noche oscura del alma donde tus dudas y miedos hacen que todo parezca sospechoso a menos que realmente lo hayas pensado hasta el final. Tomar las cosas al pie de la letra puede parecer una mala elección en este momento, por lo que es un buen momento para buscar respuestas y hacerlo de manera imparcial.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, hoy es momento de perdonar y de animarte a que tu corazón esté en el lugar correcto cuando liberas a alguien de tu juicio. Es posible que no los veas cambiar. Es posible que continúen haciendo las cosas que usted sabe que no deberían hacer, pero perdonarlos lo libera del problema y ahora puede tomar sus propias decisiones sin sentirse culpable.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuando haces ciertas cosas y ves resultados, así es como crecerá tu fe. Si quieres que algo suceda, no solo desees que sea así. Haz lo que sabes que se debe hacer, sin importar lo difícil que sea hacerlo, y observa cómo tu trabajo demuestra que tus esfuerzos valieron la pena.