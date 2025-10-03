El plan anunciado busca reposicionar al Hospital Garrahan como el principal centro pediátrico de alta complejidad de América Latina y elevar la calidad de atención para niños y adolescentes de todo el país. La inversión, cercana a los 30.000 millones de pesos, se realizará con fondos propios de la institución, sin transferencias adicionales, según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Entre las medidas más destacadas se incluye la adquisición de un Acelerador Lineal Pediátrico, único en hospitales pediátricos de la región, que permitirá tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos. También se ampliará el Área de Trasplante de Médula Ósea y se reabrirán cuatro quirófanos actualmente fuera de servicio, equipados con tecnología avanzada.

El plan contempla la compra de una ambulancia equipada con sistema ECMO para traslados de pacientes críticos, la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, así como la adquisición de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática. Además, se actualizarán equipos en esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio, junto con microscopios de alta precisión, arcos en C y ecógrafos intraoperatorios.

El ministro de Salud, Mario Lugones, resaltó que la inversión marca un paso histórico: “Hoy estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi 30.000 millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina”.

Adorni comparó la situación actual con el estado previo del hospital, destacando que las instalaciones presentaban problemas estructurales y saturación de espacios, y aseguró que la nueva administración garantiza una gestión eficiente de los recursos para que la inversión llegue directamente a la atención de los pacientes.

El plan busca no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer las capacidades técnicas del Garrahan, asegurando que médicos, pacientes y familias cuenten con equipamiento de última generación y condiciones óptimas para la atención pediátrica.