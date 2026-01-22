La Inspección General de Justicia (IGJ), que supervisa a asociaciones civiles en Argentina, cuestionó formalmente los balances contables presentados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al encontrar que la documentación aportada es insuficiente y carece de detalles clave sobre la composición y destino de determinadas partidas, según informaron fuentes oficiales.

En su revisión de los estados financieros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024, la IGJ detectó que varias secciones, especialmente relacionadas con gastos de logística de la Selección Nacional, se consignan de manera “general” sin explicar con precisión cómo se utilizaron los fondos, lo que motivó el reclamo de información ampliatoria antes de tomar una resolución final.

El organismo que conduce Daniel Vítolo inspeccionó los balances junto con los contadores que certificaron los estados contables de la AFA y la liga profesional, y, aunque por el momento no se avanzó con la designación de un veedor para supervisar contablemente a la entidad, igual sigue bajo estudio técnico la información adicional requerida.

Uno de los puntos de mayor controversia es la falta de datos formales sobre la Universidad de la AFA (UNAFA): la entidad no presentó información detallada sobre su funcionamiento ni sobre el destino de los recursos asignados a ese proyecto, a pesar de haber sido intimada por la IGJ a suministrar esa información.

La IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, tiene facultades para no aprobar balances, intimar a presentar documentación más detallada y, en última instancia, aplicar sanciones, aunque por ahora mantuvo la supervisión técnica sin adoptar medidas extremas.

Desde la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, se sostiene que ya comenzaron a abrir partes de los balances y a responder a las observaciones de la IGJ, buscando cumplir con los requerimientos y evitar escaladas del conflicto, mientras la discusión sobre transparencia financiera en el fútbol argentino continúa en curso.