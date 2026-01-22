Una incómoda lesión se sumó este jueves a las preocupaciones de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026: el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico quedó sentido y fue reemplazado tras una jugada desafortunada en el partido entre Olympique Lyon y Young Boys, correspondiente a la Europa League disputado en Suiza.

La situación se dio a los 17 minutos del encuentro, cuando Tagliafico fue a disputar un balón aéreo dentro del área y, en la caída, el defensor del Young Boys cayó con su peso sobre el tobillo derecho del argentino, lo que provocó un fuerte dolor y la inmediata asistencia médica.

El lateral, habitual titular tanto en su club como en la Albice­leste de Lionel Scaloni, no pudo completar el partido y fue reemplazado en el entretiempo por precaución, generando inquietud en el cuerpo técnico nacional ante la cercanía del Mundial.

La lesión encendió las alarmas en el entorno del seleccionado, ya que Tagliafico es considerado uno de los defensores más regulares en la estructura defensiva argentina y su disponibilidad para los compromisos preparatorios y para la cita mundialista en junio y julio de 2026 podría verse comprometida según la evolución médica.

La Albiceleste arribó a este tramo del año con grandes expectativas tras haber obtenido la clasificación al Mundial como campeona defensora, pero también con ciertas dudas por el estado físico de varios futbolistas en distintos clubes europeos, lo que obliga a que el cuerpo médico y técnico monitoreen de cerca cada caso antes de la preparación definitiva.