El club Alianza Lima anunció este jueves 22 de enero que ha separado de manera indefinida del primer equipo masculino a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña luego de conocerse una denuncia por presunto abuso sexual presentada en Argentina por una joven de 22 años. La institución también informó que se ha iniciado un procedimiento disciplinario interno y se ha puesto a disposición de las investigaciones judiciales.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido el 18 de enero en Montevideo, Uruguay, mientras el plantel “blanquiazul” cumplía su pretemporada y participaba en la Serie de Río de la Plata en ese país. La acusante habría conocido previamente a Zambrano y, tras una cena, habría sido acompañada al hotel Hyatt Centric, donde supuestamente se produjo el abuso con acceso carnal en presencia de Trauco y Peña.

Las autoridades argentinas y uruguayas aún tendrán que avanzar con las investigaciones y el proceso judicial, ya que la causa se encuentra en una etapa preliminar y podría requerir cooperación internacional para la declaración de las partes y la recolección de pruebas.

El comunicado del club subraya su compromiso de colaborar con la justicia y reafirma que la decisión de separar a los tres futbolistas se tomó de acuerdo con el reglamento interno del club, en tanto se esclarecen los hechos.

La noticia ha generado gran repercusión en el fútbol sudamericano, con amplia cobertura mediática y reacciones divididas entre hinchas, medios deportivos y sectores de la opinión pública, dado el perfil de los jugadores involucrados y el escándalo que representa para el club.