Tras el hallazgo de los cuatro hermanos menores sanos y salvos y, los niños ya se encuentran restituidos al cuidado de su tía, según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE. Tras el hallazgo, la Justicia avanza para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades penales de los padres.

El fiscal Roberto Ginsberg, del Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), explicó que la investigación continúa en curso y que, luego de ser localizados, los menores fueron evaluados por médicos legistas de la institución, quienes constataron que se encontraban en buen estado de salud. .

Publicidad

En el procedimiento intervino el servicio 102, que tomó contacto al mediodía cuando los menores fueron restituidos, conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Familia. Por el momento, permanecerán con su tía hasta que la Justicia determine una nueva medida de protección.

En relación con la continuidad de la causa, Ginsberg señaló que se aguarda información del Juzgado de Familia para confirmar si existe una prohibición de acercamiento vigente por parte de la madre hacia los menores.

Publicidad

De manera provisoria, los delitos que se investigan son desobediencia a una orden judicial, en el caso de la madre, y amenazas, respecto del padre, luego de que la tía denunciara haber sido intimidada con la frase: “Dame los niños o te mato”.

Finalmente, el funcionario judicial remarcó que el abordaje del caso no busca criminalizar el contexto familiar, sino esclarecer los hechos denunciados y garantizar la seguridad de los menores, quienes se encuentran fuera de peligro.