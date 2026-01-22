En el corazón cordillerano de San Juan, la organización ciudadana vuelve a ganar protagonismo. Con la reciente conformación de la Asamblea por el Agua Valle de Calingasta, vecinos y vecinas del departamento impulsan una agenda socioambiental que pone en el centro la defensa del agua y de los glaciares. Como primera gran acción pública, el espacio convoca al Festival por el Agua, que se realizará este sábado 24 de enero, en Barreal, con una propuesta abierta a toda la comunidad.

La iniciativa busca seguir generando conciencia sobre la importancia del recurso hídrico en una región atravesada por la crisis climática y por debates de alcance nacional, como la posible modificación de la Ley de Glaciares. Bajo esa premisa, la asamblea propone un encuentro que combine educación ambiental, arte y participación ciudadana.

Festival por el Agua en Barreal

El Festival por el Agua se desarrollará el sábado 24 de enero, de 18 a 23 horas, en el Parador del Río Los Patos, en Barreal. La jornada está pensada como un encuentro familiar y participativo, con actividades orientadas a fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno natural.

El cronograma incluye propuestas recreativas y educativas, como juegos en la naturaleza, una caminata por el río para la recolección de residuos y actividades de observación de invertebrados acuáticos. También habrá charlas sobre glaciares, flora y fauna local, con el objetivo de acercar información científica de manera accesible.

Arte, cultura y conciencia ambiental

El festival contará además con clases de yoga, presentaciones de ballet folclórico y música en vivo, sumando expresiones culturales al mensaje ambiental. Durante la jornada se proyectarán cortos de cine ambiental y funcionará una feria de artesanos locales. Uno de los momentos destacados será la pintura de un mural temático, como forma de dejar una huella colectiva del encuentro.

Desde la asamblea remarcan que todas las actividades son gratuitas y que el evento no tiene fines de lucro, sino que apunta a fortalecer la conciencia comunitaria sobre la necesidad de proteger el agua y los glaciares.

Defender el agua como causa común

El Festival por el Agua también será un espacio para el intercambio y el debate, en un contexto donde distintos sectores advierten sobre la fragilidad del recurso hídrico en la región.

La Asamblea por el Agua Valle de Calingasta invita a vecinos, familias y visitantes a sumarse, entendiendo que la defensa del agua es una causa común y una responsabilidad compartida para garantizar el futuro del valle.

Un espacio nacido de la unión vecinal

La Asamblea por el Agua Valle de Calingasta se constituyó formalmente a mediados de diciembre del año pasado, tras una reunión fundacional realizada en el Bodegón de Kummel, donde alrededor de treinta vecinos definieron los ejes de trabajo y el espíritu del espacio.

Se trata de una organización integrada por habitantes nacidos en el valle y por quienes eligieron Calingasta como lugar de vida, entre ellos comerciantes, docentes, profesionales, productores y prestadores turísticos.

Desde la asamblea destacan que el objetivo central es defender el agua en cantidad y calidad como un derecho humano esencial y un bien colectivo, promoviendo el cuidado de los ríos, glaciares y ecosistemas asociados. Para ello, el espacio se organiza en comisiones técnica, jurídica, comunicacional y de acción territorial.