La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, rompió el récord histórico de nominaciones en los Premios de la Academia al alcanzar 16 candidaturas para la 98.ª edición de los Oscar, más que cualquier otro film en la historia de los premios.

Ese número supera la marca de 14 nominaciones que compartían las obras clásicas All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016), consolidando a Sinners como el más reconocido por la Academia en una sola temporada de nominaciones.

Entre las categorías principales en que Sinners fue nominada se encuentran Mejor Película, Mejor Director para Coogler y Mejor Actor para Michael B. Jordan, quien además protagoniza el film en un papel dual.

Este notable logro coloca a Sinners por delante de otras producciones destacadas de la temporada, como One Battle After Another, que obtuvo 13 nominaciones, y otras candidatas que también recibieron múltiples menciones en áreas técnicas y artísticas.

La 98.ª entrega de los Premios de la Academia está programada para el 15 de marzo de 2026, cuando se anunciarán los ganadores en cada categoría durante la ceremonia que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Además del récord de nominaciones, Sinners fue aclamada por la crítica y también obtuvo reconocimiento en otras premiaciones y festivales del circuito cinematográfico internacional, consolidando su lugar como uno de los filmes más destacados del año.