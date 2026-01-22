Las Becas Progresar 2026 están destinadas a acompañar a jóvenes en sus estudios, tanto en la educación obligatoria como en niveles superiores o formación profesional, siempre que cumplan con una serie de requisitos académicos, económicos y de edad que varían según la línea de la beca solicitada.

Uno de los criterios clave para poder recibir el beneficio es que el ingreso total del grupo familiar no supere el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), condición indispensable para mantener la beca durante el año.

Publicidad

Las principales líneas de Becas Progresar son:

Progresar Superior: para estudiantes de nivel universitario o terciario, con edades entre 17 y 24 años al iniciar la carrera, ampliándose hasta 30 años si están cursando una carrera avanzada, y sin límite para quien estudia enfermería. Requiere haber terminado el nivel medio sin materias pendientes y registrar avance académico.

Progresar Trabajo: orientada a formación y capacitación laboral, para personas entre 18 y 24 años (hasta 40 años si no cuentan con empleo formal).

También existen otras líneas como Progresar Obligatorio para quienes buscan terminar la educación primaria o secundaria, con requisitos de edad y asistencia escolar.

Para verificar si cobrás la Beca Progresar 2026, podés ingresar al sitio Mi Anses con tu CUIL y clave de seguridad social y consultar la sección “Mis Cobros”, donde figuran las fechas y montos asignados.

Publicidad

Aunque aún no está habilitada la inscripción para algunas líneas, se estima que el período se habilite entre el 1 de marzo y el 30 de abril para la convocatoria principal, y puede realizarse de forma online o desde la app Progresar+ sin necesidad de dirigirse a oficinas.

Adicionalmente, la Anses está pagando en enero un monto adicional correspondiente al 20 % retenido del beneficio de 2025 a quienes cumplieron con todas las condiciones académicas, lo que puede suponer un refuerzo de hasta aproximadamente $63.000 dependiendo de la línea y convocatoria.