Alejandro Montaño, integrante de la Asociación Todo Viento y referente de los deportes náuticos en el Dique Cuesta del Viento, confirmó a DIARIO HUARPE que la entidad decidió suspender completamente sus actividades acuáticas por tiempo indeterminado. La medida alcanza a cursos, excursiones, alquileres y cualquier ingreso al agua desde el parador ubicado en Iglesia.

La decisión se tomó luego de que cuatro miembros del grupo —todos instructores con años de experiencia y presencia diaria en el agua del dique— detectaran manchas en la piel y otras afecciones de salud. A esto se suma que la mortandad de peces, registrada hace semanas, continúa vigente, con ejemplares que aún aparecen en las orillas del Cuesta del Viento.

Las manchas en la piel que les aparecieron a miembros del grupo.

“Preferimos frenar hasta que sepamos qué hay realmente en el agua. No podemos poner en riesgo la salud de nadie”, explicó Montaño, quien detalló que la medida será sostenida hasta conocer los resultados completos de los análisis que distintos laboratorios comenzaron a realizar este martes en toda la cuenca del río Jáchal.

Manchas en la piel y síntomas

El caso más visible es el del propio Montaño, quien detectó en su espalda dos manchas negras tras semanas de actividad constante en el dique. “Navego desde agosto y nunca me pasó algo así”, relató.

Por recomendación profesional, Montaño contó que esta semana viajará a la Capital para una consulta dermatológica.

Otros instructores también reportaron síntomas similares, y la asociación estima que al menos cuatro personas presentan algún tipo de lesión cutánea. Además, Montaño describió episodios de visión borrosa, hormigueos en las manos, temblores y abundante secreción nasal.

Un médico pediatra allegado al grupo les advirtió que estos síntomas podrían ser compatibles con exposición a sustancias químicas en el agua.

Aunque no pueden confirmar un origen específico, la coincidencia entre las afecciones y la mortandad de peces avivó la inquietud.

La preocupación también se potenció tras los análisis preliminares de la UNCuyo, que detectaron cloro en dos puntos de la cuenca.

“Acá en Iglesia todos sabemos que esta sustancia se ha usado en episodios anteriores de contaminación de la empresa Barrick para neutralizar cianuro. Así que, por eso, por precaución, decidimos parar”, afirmó Montaño.

Mortandad de peces

La alarma ambiental comenzó hace semanas cuando miles de peces aparecieron muertos en las orillas del Cuesta del Viento. Si bien el pico inicial ya pasó, Montaño aseguró que la situación sigue activa: “Caminando por la costa, todavía vemos peces muertos. No en la misma cantidad que antes, pero siguen apareciendo”.

La situación, inédita en la historia reciente del espejo de agua, llevó a la Asociación Todo Viento a iniciar un registro informal. Están contactando a todas las personas que estuvieron en el parador durante el último fin de semana, para pedirles que revisen su piel y reporten cualquier síntoma inusual.

“La lamparita se nos prendió cuando vimos peces muertos y al mismo tiempo empezamos a notar manchas en nuestros cuerpos”, contó Montaño. “No queremos generar pánico, pero sí actuar con responsabilidad”.

Un llamado a la prudencia mientras avanzan los análisis

Todo Viento, con más de 20 años de trayectoria en la enseñanza y práctica del windsurf, es una de las asociaciones emblemáticas de Iglesia. Por eso, la suspensión total de actividades tiene un fuerte impacto turístico y deportivo en la zona.

Montaño expresó su deseo de que otros paradores adopten medidas preventivas similares hasta contar con certezas. “El agua es nuestro recurso más valioso, más que cualquier actividad económica. No podemos seguir metiéndonos sin saber qué está pasando”, dijo.

La comunidad local aguarda ahora los resultados de los estudios que realizan la UNCuyo, SGS y CIPCAMI para conocer el estado real del agua del Cuesta del Viento. Mientras tanto, la consigna de Todo Viento es clara: prudencia, cuidado y respeto por la salud de las personas.