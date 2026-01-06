Este martes se hicieron públicas fuertes imágenes del complejo militar conocido como Fuerte Tuna, donde presumiblemente se encontraba Nicolás Maduro al momento del ataque estadounidense que culminó con su captura en Caracas hace tres días, según difundieron las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Varios vehículos militares que quedaron calcinados.(Foto Dirección de Asuntos Estratégicos de las Fuerzas Armadas)

Las fotografías muestran significativos daños en las instalaciones, con estructuras derrumbadas, restos de vehículos militares cubiertos de sangre y cuerpos mutilados tras el asalto, que generó un escenario de destrucción dentro del búnker y sus alrededores.

Publicidad

Un tanque de guerra venezolano manchado con sangre y cuerpos. (Foto Dirección de Asuntos Estratégicos de las Fuerzas Armadas)

El Fuerte Tuna forma parte de un complejo fortificado dentro de Fuerte Tiuna, el principal centro militar de Caracas y uno de los objetivos principales del operativo estadounidense, ideado para neutralizar las defensas y asegurar la detención del entonces presidente venezolano.

Imágenes satelitales y tomas posteriores al ataque muestran que los daños se extendieron más allá del búnker específico, afectando diversas construcciones y posicionamientos dentro del Fuerte Tiuna, en un contexto en el que varias explosiones fueron registradas en la madrugada del 3 de enero.

Publicidad

La publicación de estas fotos se da en medio de un clima de desinformación y circulación de material visual no verificado en redes sociales, donde también se han difundido imágenes manipuladas y generadas por inteligencia artificial que nada tienen que ver con el operativo real.

La divulgación de estos registros visuales ofrece una perspectiva más cruda de las consecuencias materiales del ataque y la toma de control del complejo donde se resguardaba Maduro, en el marco de una operación que Argentina y otros países siguen con atención por sus implicancias políticas y geopolíticas regionales.