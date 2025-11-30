La Cámara Argentina de la Indumentaria confirmó que la importación de ropa usada aumentó más de 40 veces entre enero y agosto de 2025 respecto de todo el 2024, al pasar de u$s 52.000 a u$s 2,2 millones. Aunque los volúmenes continúan siendo bajos, la velocidad de crecimiento encendió fuertes alertas en el sector textil. El ingreso de esta mercadería estuvo prohibido durante más de dos décadas por razones sanitarias y ambientales, pero desde el año pasado no rige ninguna restricción.

La mayor parte de la ropa llega desde Estados Unidos, donde su incineración está prohibida por normas ambientales y costos elevados. Los distribuidores agrupan las prendas en fardos de entre 25 y 50 kilos, que se comercializan en redes sociales y pueden organizarse por categorías o marcas. En la industria advierten que parte de ese material suele desecharse, como ocurre en el desierto de Atacama, conocido como “el basural del mundo”, donde se descarta hasta el 40% de lo importado.

Publicidad

El debate se intensificó luego de los dichos del secretario de Industria, Pablo Lavigne, quien en una charla en la UBA afirmó que “la mejor política pública es la inexistencia”, frase que contrastó con el reclamo del empresariado (incluido el CEO de Techint, Paolo Rocca) por recuperar políticas industriales. Diversos sectores ven con preocupación el aumento del contrabando, la subfacturación de importaciones y la llegada masiva de mercadería a precios difíciles de igualar.

Otro fenómeno que suma tensión es el récord en compras vía courier. Según un informe de la consultora Analytica, crecieron 289,9% interanual en octubre y el acumulado de 2025 es 292,1% superior al del año pasado. Plataformas como Shein y Temu se consolidaron entre la clase media, mientras que en ferias como La Salada, denuncian industriales, los productos chinos desplazaron a los nacionales: “Ahora importan sin impuestos y venden sin impuestos”, señalan.

Publicidad

El sector también reclama cambios en el esquema arancelario. Un ejemplo es el poliéster, que paga solo 6% de arancel por estar en un listado de excepciones, mientras que importar la materia prima para fabricarlo cuesta un 12%. A esto se suman la baja del consumo y la caída de la actividad. Luciano Galfione, presidente de la Fundación Protejer, afirmó que su empresa trabaja al 20% de su capacidad: “Hay una marcada caída en el consumo; hoy no se vende ni lo nacional ni lo importado. Las empresas pueden sostener muy poco tiempo niveles así”.

La industria advierte que, de mantenerse la tendencia y sin regulaciones que resguarden la salud, el ambiente y la producción local, el escenario podría agravarse en los próximos meses.