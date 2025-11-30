La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) completó los pagos de noviembre y anunció el calendario de cobros y el aumento que recibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones en diciembre. El incremento, del 2,34%, surge del dato de inflación de octubre informado por el Indec y se aplica de manera automática sin necesidad de realizar trámites.

El mes comienza con el pago a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), que cobrarán a partir del martes 9 de diciembre quienes tengan DNI terminados en 0 y 1, y el miércoles 10 los documentos finalizados en 2 y 3. En simultáneo, arrancan los pagos para las jubilaciones que no superan el haber mínimo: el martes 9 cobrarán los titulares con DNI terminado en 0 y el miércoles 10 aquellos con DNI finalizado en 1.

El resto de los jubilados y pensionados continuará percibiendo sus ingresos según la terminación del DNI y el cronograma oficial disponible en el sitio web de Anses y en la aplicación Mi Anses. El organismo mantiene su esquema escalonado mensual para garantizar un orden adecuado y evitar aglomeraciones en bancos y puntos de atención.

Además del aumento, diciembre trae otro refuerzo clave: el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso adicional se acreditará junto con el haber mensual y se calcula sobre la remuneración más alta del semestre, lo que representa un alivio en el cierre del año para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.