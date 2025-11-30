El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó este domingo el estado del Paso Internacional Agua Negra, que une San Juan con Chile a través de la Ruta Nacional 150. Según precisó el área, el corredor se encuentra habilitado para la circulación, aunque solo podrá transitarse entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantener las luces bajas encendidas en todo momento, respetar los límites de velocidad y circular con especial precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que realiza tareas de mantenimiento sobre la traza.

El informe oficial también incluyó números de contacto clave para emergencias y asistencia durante el cruce. Desde Vialidad Nacional recordaron que el Centro de Atención al Usuario atiende de lunes a viernes, de 9 a 18, en los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073. La Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno también dispone de líneas activas para consultas.

Para quienes requieran asistencia en territorio chileno, el Consulado General argentino en Valparaíso mantiene habilitados contactos fijos y un número de guardia para emergencias. Asimismo, Gendarmería Nacional detalló los teléfonos de sus dependencias en Las Flores y Jáchal para consultas sobre el tránsito en alta montaña.

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública recordó que el Hospital Tomás Perón, en Rodeo, permanece preparado para atender emergencias a través del 107. También se difundieron las pautas para comunicarse desde Argentina a Chile, detallando códigos de área para teléfonos fijos y móviles.