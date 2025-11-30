El Banco Central de la República Argentina afrontará este lunes el pago de un vencimiento de u$s1.000 millones correspondiente al Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), un instrumento utilizado para cancelar deudas comerciales de importadores con proveedores del exterior. Para cumplir con esa obligación, la autoridad monetaria deberá recurrir a sus reservas internacionales, que al jueves ascendían a u$s41.959 millones en términos brutos.

El desembolso del Bopreal coincide con otros compromisos en moneda extranjera del Tesoro previstos para diciembre, por un total de u$s338 millones, de los cuales u$s259 millones corresponden a organismos de crédito y u$s75 millones a una letra emitida por la propia entidad. En conjunto, estos pagos implican una nueva salida de divisas en un momento en el que el mercado y el FMI reclaman mayores avances en la recomposición de reservas.

El economista Fernando Marull explicó que el vencimiento se originó en deudas comerciales no atendidas durante 2023, cuando empresas importadoras no accedieron a los dólares necesarios para cumplir con sus proveedores. “El lunes el BCRA paga u$s1.000 millones de Bopreal 2026. Se pagan con reservas, y sí, vamos a hablar de las reservas: hay pocas”, sostuvo. Según la medición del FMI, las reservas netas cerraron noviembre con un déficit de u$s16.800 millones, lo que obligará al Gobierno a solicitar un nuevo waiver ante el organismo.

El panorama de 2026 también anticipa exigencias significativas: los vencimientos totales ascienden a unos u$s17.100 millones, incluyendo u$s4.400 millones con el FMI en enero, u$s4.200 millones con otros organismos y u$s8.500 millones en bonos. Para enfrentar ese escenario, analistas sostienen que será clave reducir el riesgo país a niveles cercanos a los 400 puntos y lograr el retorno a los mercados voluntarios de crédito.

En el mercado creen probable que en los próximos meses el Gobierno avance con una recompra de bonos utilizando fondos del swap con Estados Unidos, con el objetivo de forzar la caída del riesgo país y allanar el camino para una nueva emisión de deuda a mediados del año próximo.

Mientras tanto, los dólares del blanqueo continúan siendo un factor relevante. Gran parte de los fondos exteriorizados (más de u$s24.000 millones según ARCA) permanecen en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), aunque desde diciembre quedarán liberados del impuesto especial para quienes declararon más de u$s100.000, abriendo la puerta a posibles movimientos que podrían impactar en el nivel de reservas o en la liquidez del sistema financiero.